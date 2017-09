Werkt het Amsterdamse antiradicaliseringsbeleid?

Een mooi verhaal van gemeenteraadslid Sofyan Mbarki (PvdA): rond de eeuwwisseling, hij was 16 jaar, was hij aan het voetballen op een veldje in Osdorp. Op een gegeven moment liep hij het veld uit om een nummertje te trekken bij de kapper, waar het nogal druk was, omdat het Offerfeest voor de deur stond.



"Toen ik terugliep," zei hij donderdag in de gemeenteraad, "werd ik aangesproken door een meneer die mij vroeg of ik geïnteresseerd was in de heilige strijd.