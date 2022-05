Werkt een coffeeshopverbod voor toeristen? ‘Halsema kan zich beter richten op alcohol’

Coffeeshop The Greenhouse in de Haarlemmerstraat. Beeld Dingena Mol

Aviv en Harel staan tevreden een jointje te roken op de Haarlemmerstraat. Het is zaterdag, iets na 12 uur ’s middags, en zojuist hebben ze bij coffeeshop Barney’s een zakje wiet gekocht. Femke Halsema? Nee, die kennen ze niet. En het i-criterium zegt ze ook niks. Als ze uitgelegd krijgen dat toeristen in de toekomst mogelijk niet meer welkom zijn in Amsterdamse coffeeshops reageren ze verbaasd. “Really? That’s a bummer.”

De twee twintigers zijn heus niet alleen voor de wiet vanuit Israël naar Amsterdam gekomen, maar het draagt wel bij aan de ervaring, zeggen ze. “Amsterdam is een prachtige stad, de vibe is hier heel relaxed. Ja, daar hoort blowen wel een beetje bij.”

Halsema noemt het i-criterium een ‘paardenmiddel’, en een maatregel waar ze niet trots op is. Toch denkt ze dat het weren van toeristen uit coffeeshops bijdraagt aan een leefbaarder stadscentrum. “De maatregel richt zich specifiek op een groep toeristen die zich aangetrokken voelt tot de unieke combinatie van drank en cannabis, en die zich met grote regelmaat misdraagt,” zei ze zaterdag in Het Parool. Ze gaat proberen om de gemeenteraad, die vooralsnog kritisch is op het plan, te overtuigen van het nut en de noodzaak van het i-criterium.

Anne Frankhuis

Overlast? Wij? Federico en zijn vrienden uit Bologna kijken elkaar vol onbegrip aan, en schieten dan vol in de lach. Ze zijn al sinds 10 uur die ochtend aan het blowen, maar nee, problemen veroorzaken doen ze niet, zegt Federico, die overigens net als alle andere aangesproken toeristen niet met zijn achternaam in de krant wil. “Google, snap je?” Het liberale wietbeleid was voor de vier Italianen een van de redenen waarom ze kozen voor een weekendje Amsterdam, maar ze willen ook nog naar het Rijksmuseum, en het Anne Frankhuis.

“Het zijn niet de blowers die zich misdragen hoor,” zegt Patrick, de manager van coffeeshop Sativa in de Spuistraat. Hij wijst naar de mensen die in zijn zaak zitten. “Allemaal rustige mensen. Halsema kan zich beter richten op alcohol, daar word je luidruchtig van. Mensen die stoned zijn pissen niet in portieken.”

Patrick, die al 33 jaar coffeeshops uitbaat, maakt zich zorgen om het voornemen van Halsema. Zijn vorige shop aan de Nieuwendijk moest hij sluiten vanwege project 1012, toen kwam de coronacrisis, en nu wordt zijn zaak opnieuw bedreigd. Hij gelooft niet dat het weren van toeristen uit coffeeshops iets uithaalt. “Het is schadelijk voor de lokale economie, want het raakt niet alleen de coffeeshops, maar ook de hotels en de restaurants. Bovendien zul je een enorme toename van straatdealers krijgen.” Vindt hij dan niet dat er iets moet gebeuren om de drukte in de stad te beteugelen? “Noem mij een hoofdstad die niet druk is. Parijs, Londen, Singapore, Paramaribo: overal is het druk. Dat hoort er nou eenmaal bij.”

Vrijgezellenfeesten

Onderzoek van I&O Research in opdracht van de Bond van Cannabis Detaillisten wees onlangs uit dat het weren van toeristen uit coffeeshops slechts tot 9 procent minder buitenlandse bezoekers leidt. Maar volgens Halsema zijn dit nou juist wel de toeristen die Amsterdam liever kwijt dan rijk is. Uit datzelfde onderzoek bleek dat 52 procent van de ondervraagde Amsterdammers overlast ervaart van toeristen die cannabis gebruiken.

Een verkoper in een coffeeshop in de Haarlemmerstraat. Beeld Dingena Mol

De in Londen wonende Ileonore en Alex voelen zich daar in ieder geval niet door aangesproken. Ze hebben net een jointje gekocht bij The Greenhouse aan de Haarlemmerstraat, en gaan zo een wandelingetje maken over de grachten, en daarna naar een museum. Het beeld van andere Engelsen die tijdens vrijgezellenfeesten lallend over de Wallen struinen, herkennen ze. Maar die blijven ook zonder coffeeshops wel komen, denken ze. En dat geldt ook voor hen. “We houden van deze stad.” Dat ze bij een toekomstig bezoek misschien aangewezen zijn op straatdealers nemen ze dan maar voor lief.

Ook Lance, die achter de balie staat bij The Greenhouse, denkt dat het i-criterium het probleem vooral verplaatst, van de shops naar de straat. Voor zover er, wat hem betreft, überhaupt al een probleem is. “Volgens mij zijn deze mensen niemand tot overlast.” Hij wijst naar de tientallen toeristen die glazig voor zich uit staren.