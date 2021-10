Werkstraf voor ‘slapende’ bewakers Joodse school

Bewaking bij de Joodse scholengemeenschap Cheider. Beeld Hollandse Hoogte

De 26-jarige Utrechter en de 21-jarige man uit Poortugaal waren meteen na het incident in februari 2020 al ontslagen door defensie.

Het tweetal werd betrapt door collega’s van de Snelle Reactie Eenheid (SRE) van de marechaussee. Die collega’s zeiden dat de twee die ochtend vlak voordat de school begon in een diepe slaap waren in hun voertuig, ook nadat ze met groot licht werden beschenen. Zelf beweerden de twee dat een van hen enkele momenten op zijn telefoon had zitten kijken en de ander slechts een kort moment was ‘weggevallen’. Volgens het tweetal waren ze om beurten wel degelijk alert.

Terroristische dreiging

De wachtcommandanten hadden tot taak de ingangen van scholengemeenschap Cheider in Amsterdam scherp in de gaten te houden bij het in- en uitgaan van de school. Joodse scholen worden vanwege de terroristische dreiging al jaren bewaakt door politie, particuliere bewakingsdiensten en de marechaussee.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden voor de militaire kamer van de Arnhemse rechtbank.