Werkstraf voor mishandeling Frédérique (14) in speeltuin Amstelveen

Het speeltuintje in Amstelveen waar Frédérique werd mishandeld. Beeld Marc Driessen

De destijds 14-jarige Frédérique liep bij de mishandeling in een speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan in de wijk Westwijk een gebroken neus en beschadigde tanden op. Ze moest overnachten in het ziekenhuis.

Frédérique zei na het incident dat de jongen voor de mishandeling vroeg of ze een jongen of een meisje is. Op de vraag zou ze hebben gereageerd met ‘Dat maakt toch niet uit’ en ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn’.

Zwaar letsel

De inmiddels 16-jarige jongen is veroordeeld voor (eenvoudige) mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Voor zware mishandeling en een poging daartoe is hij vrijgesproken. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat er voor het toebrengen van ernstig letsel geen opzet was. Ook is niet gebleken dat het ging om gendergerelateerd- of antihomogeweld.

In een verklaring op de Linkedin-pagina van haar vader laat Frédérique weten dat ze donderdag aanwezig was bij de besloten zitting. ‘Ik voel geen boosheid richting de verdachte,’ schrijft ze. ‘Met de straf die de rechter vandaag heeft uitgesproken hoop ik dat er ook voor de verdachte een einde komt aan een nare en onzekere tijd en dat hij of zij zijn of haar verdere leven hier niet mee achtervolgd zal worden.’

De mishandeling werd landelijk nieuws, deels dankzij enkele berichten op Linkedin van haar vader, die viraal gingen. Haar woning werd na een oproep op Radio 538 in de dagen erna overstelpt met kratten vol post, cadeaus en vele boeketten.