Werkstraf voor Akram M. (18) die Joodse restaurants in Amsterdam telefonisch bedreigde

M. schold de medewerkers uit van onder meer restaurant HaCarmel, gevestigd aan de Amstelveenseweg in Zuid, en riep antisemitische leuzen. Naast de opgelegde werkstraf moet hij ook 1000 euro schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden honderd uur werkstaf.

Een uitzending op PowNed was volgens M. aanleiding om te bellen. Daarin werd een eigenaar geïnterviewd over een vernieling aan zijn restaurant. M. vond hem irritant. M. liep overigens tegen de lamp toen hij een keer vergat anoniem te bellen en zijn telefoonnummer zichtbaar was.

M. had nu spijt, maar kon zijn actie niet verklaren. Hij ontkent dat hij heeft gezegd dat hij een zaak in brand zou steken of had gedreigd om mensen te vermoorden. Hij zou alleen maar dingen hebben aangehaald die al waren gebeurd, zoals het vergassen van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde ook dat vrienden met zijn telefoon hadden gebeld.

Onnodig gekwetst en gegriefd

De rechtbank gelooft hem niet. De rechters noemen zijn discriminerende uitlatingen ‘kwetsend’ voor mensen met een Joodse achtergrond. De uitlatingen kunnen ‘veel persoonlijk leed teweegbrengen bij de slachtoffers’. De Joodse restauranthouder was nota bene al doelwit van antisemitisme en werd ‘wederom onnodig gekwetst en gegriefd. En dat alleen omdat de verdachte zijn irritatie na het zien van het filmpje ‘kwijt moest’.

M. wordt wel vrijgesproken van de belediging ‘alle Joden zijn vergast in WOII’, simpelweg omdat hiervan geen aangifte is gedaan. De reclassering maakt zich intussen zorgen over de 18-jarige, die veel blowt, impulsief is, zich makkelijk negatief laat beïnvloeden en al vaker met de politie in aanraking is geweest. Mocht M. in de komende twee jaar zich nogmaals antisemitisch uitlaten, dan moet hij twintig uur extra werken.

HaCarmel vaker slachtoffer

HaCarmel, waarvan de eigenaar begin maart overleed, werd de afgelopen twee jaar geregeld geplaagd door incidenten. De zaak is diverse malen beklad. In januari 2020 werd er een nepbom aangetroffen en in mei van dat jaar werd er een poging tot brandstichting gedaan, waarvoor uiteindelijk Saleh A. werd veroordeeld tot een celstraf van een jaar met tbs.