Werkstraf van 140 uur voor lhbtq-geweld in Centrum met ‘zwaar lichamelijk letsel’ tot gevolg

Beeld ANP

Het slachtoffer fietste op 18 september 2021 iets voor 04.00 uur met een vriend door de Leidsestraat in de richting van het Leidseplein toen een groep van vier jongens passeerden. Op dat moment riep een van de vier volgens het slachtoffer ‘kankerhomo’ en stapte af. Hierop ontstond een woordenwisseling. Uiteindelijk werd het slachtoffer door een van de vier jongens geduwd, waardoor hij over zijn fiets viel. Eenmaal op de grond werd hij nog eens geslagen.

De dader stelde tijdens de rechtszaak dat hij geen ‘kankerhomo’ had geroepen, maar ‘Vo’, wat ‘voor de leden’ betekent. Dat zou een kreet zijn die onder corpsstudenten wordt gebruikt. De rechtbank ging hier echter niet in mee en zegt dat mede door de verklaring van de vriend van het slachtoffer gebleken is dat er wel degelijk ‘kankerhomo’ geroepen is.

Ook stelde de dader dat hij het slachtoffer had geslagen ‘uit zelfbescherming’, maar op camerabeelden is volgens de rechtbank te zien dat dat niet klopt. ‘De camerabeelden spreken op dit punt voor zichzelf,’ aldus de rechtbank.

Door de klappen liep het slachtoffer volgens de rechtbank ‘zwaar lichamelijk letsel’ op. Zo moesten botbreuken in zijn gezicht gestabiliseerd worden met een plaatje en heeft het een jaar geduurd voordat een gevoelszenuw onder zijn linkeroog hersteld was.

Jeugdstrafrecht

Het slachtoffer maakte op de zitting gebruik van zijn spreekrecht en vertelde dat de impact op zijn leven tot op de dag van vandaag groot is. Hij woonde ten tijde van het incident nog maar kort in Amsterdam en dacht hier eindelijk voor zijn seksuele geaardheid en identiteit uit te kunnen komen. Sinds het incident is hij veelal angstig en somber. Hij heeft zijn studie moeten afbreken en is verhuisd.

De dader was op het moment van de mishandeling net 18 jaar en zat nog op de middelbare school. Desondanks zag de officier van justitie geen aanleiding om het jeugdstrafrecht toe te passen, wat de rechtbank uiteindelijk wel deed. Daardoor krijgt de dader met 140 uur werkstraf een aanzienlijk lagere straf dan de geëiste negen maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Wel moet hij het slachtoffer naast de werkstraf 15.900 euro schadevergoeding betalen.