Werkstraf geëist tegen Amsterdamse chauffeur voor doodrijden 6-jarig meisje

Het ongeluk vond in november 2021 plaats op de kruising van De Boelelaan en de Amstelveenseweg. Het meisje zat achter op de fiets bij haar vader en overleed die dag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Naast de werkstraf eiste het OM donderdag ook een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden, met proeftijd van twee jaar

“De fietser móet voor S. zichtbaar zijn geweest. Meneer had de fietser kunnen zien. Het was een ernstige verkeersfout om hem geen voorrang te verlenen,” aldus het OM.

“Ik kreeg bij het zien van de beelden van het ongeluk een brok in mijn keel. De vader ging op straat kapot aan schuldgevoel. ‘Had ik maar geremd. Had ik maar geremd,’ zei hij. Dit blijft bij hem. Ik had graag gehad dat hij hier aanwezig was. Ik had willen zeggen: dit is niet uw schuld. Hij moet zichzelf niet blijven opvreten.” De nabestaanden waren niet bij de zitting aanwezig omdat het voor hen te zwaar was om de zaak te volgen.

Slecht weer

Het was die maandagochtend van 29 november 2021 om 8.15 uur nog redelijk donker buiten. Het regende hard en het zicht was slecht. Het zesjarige meisje werd die ochtend door haar vader naar school gebracht. Terwijl zij over het fietspad reden sloeg S. op de kruising rechtsaf, nadat hij eerst voorrang had verleend aan een eerdere fietser. Op de in de zitting getoonde camerabeelden was te zien hoe de vader en het meisje werden overreden.

Na het tonen van de beelden vertelde de chauffeur dat hij stapvoets reed en de fietser over het hoofd zag. “Ik had gekeken, maar had hem niet in de gaten. Ik heb hem gemist. Het is een raar, druk punt,” aldus S. die al tien jaar vrachtwagenchauffeur is en een aantal keren op de kruising is geweest.

Remmen

Op stills van de beelden was te zien dat de vader van het meisje bij het afslaan van de vrachtwagen de rechterportier nog met zijn hand aanraakte en vervolgens ten val kwam. De vader reed op een gewone (niet elektrische) fiets en vertelde dat hij bij de kruising juist langzamer ging fietsen. “Ik ging ervan uit dat de wagen zou remmen. Ik probeerde me vervolgens tegen de portier weg te duwen maar viel. De vrachtwagen reed over mijn linkerbeen.”

De vader van het meisje neemt het ongeval zichzelf kwalijk en verklaarde eerder. “Stom van me. Had ik maar geremd. Ik heb mijn dochter verloren. We waren gelukkig, ik had net een huis gekocht. We moeten ermee leren leven.”

S., die zijn zoon voor morele steun had meegenomen, zei in de zitting de klap van de hand niet te hebben gehoord. Ook zei hij nog elke dag met het ongeluk bezig te zijn. “Ik snap het niet.”

Verkeerd afgestelde spiegel

S. is nog steeds vrachtwagenchauffeur maar wil niet meer in de binnenstad rijden. “Ik slaap slecht, weinig dingen interesseren me. Mijn motivatie is weg. Mijn relatie is voorbij.” S. heeft nog contact proberen te zoeken met de nabestaanden, maar dit werd door hen afgehouden.

Uit politieonderzoek bleek dat de verplichte frontspiegel in de vrachtwagen was weggeklapt. Ook de rechterbuitenspiegel was volgens de politie niet correct afgesteld. Maar dat heeft volgens het OM niet bijgedragen tot het ongeval.

Mattanja Glismeijer, de advocaat van S., vroeg om vrijspraak. Er was volgens haar sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden vanwege het slechte, donkere weer, en het feit dat er vlak bij de kruising een vrachtwagen geparkeerd stond met zijn koplampen aan. Daardoor zou hij hen niet gezien kunnen hebben.

De uitspraak volgt over twee weken.