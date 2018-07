Werkonderbrekingen door beveiligers Schiphol

Aanleiding zijn de stukgelopen onderhandelingen over zowel de cao particuliere beveiliging als de cao voor G4S Aviation Security.



"Door de acties kunnen langere rijen bij de security checks ontstaan, maar de kans dat iemand zijn vlucht mist, is klein," zegt Tanja Schrijver, bestuurder van FNV Beveiliging.



"De werkgevers komen op geen enkele manier tegemoet aan de eisen die werknemers stellen. Het gaat de beveiligers niet alleen om meer loon, maar ook om verlaging van de werkdruk. Het is belangrijk dat de beveiligers goed uitgerust op hun werk komen.''



31.000 beveiligers

De cao particuliere beveiliging geldt voor circa 31.000 beveiligers, die onder andere werken voor Securitas, Trigion en G4S Nederland, maar ook voor Schipholbeveiligers die werken bij Securitas T&A, Procheck International en I-Sec. FNV Beveiliging en CNV Vakmensen stelden de werkgevers in de particuliere beveiliging een ultimatum dat afliep op 30 juni. De beveiligers die onder deze landelijke cao vallen, zijn vorige week met acties begonnen.



Stiptheidsacties

Ook G4S Aviation Security, een beveiligingsbedrijf dat alleen actief is op Schiphol, kreeg een ultimatum van de bonden. De beveiligers van dit bedrijf hielden vanaf begin juli stiptheidsacties. De cao voor G4S Aviation Security geldt voor 1200 beveiligers.



Zolang de werkgevers niet tegemoet komen aan de eisen van de vakbonden, zullen de acties doorgaan. Schrijver: "We voeren actie tot we bereiken wat we willen. Nul procent in 2018 is echt onacceptabel."