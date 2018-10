Werknemers vinden zichzelf beter dan hun collega's

Liefst 88 procent vindt zichzelf productiever dan anderen. Ook denkt een kwart van de werknemers beter te presteren dan de baas.



Dat we onszelf beter vinden dan anderen is misschien niet terecht, maar wel logisch. Onderzoeker Garikai van Weydom: "Iedereen vindt zijn eigen manier nu eenmaal de beste. Als een collega het anders aanpakt, is dat altijd minder goed dan hoe je het zelf doet."



Voor het onderzoek werden bijna 600 hoogopgeleide respondenten gevraagd naar hun prestaties op het werk en die van hun collega's. Gemiddeld geeft de werknemer zichzelf een 7,8 als rapportcijfer.



Voor collega's zijn we strenger: zij krijgen gemiddeld een 7,3. Van de ondervraagden geeft 6 procent zichzelf als rapportcijfer een zes of lager. Van de collega's krijgt echter 17 procent die voldoende of minder.



Gunfactor

Over het algemeen vinden we onze collega's wel aardig: bijna 46 procent zegt 'goed' en bijna 21 procent zegt 'heel goed' op te kunnen schieten met directe collega's. De vraag is of we collega's beter beoordelen als we ze aardig vinden, dus als we het ze gunnen.



"Werknemers die niet goed of neutraal met hun collega's overweg kunnen, geven hun collega's een 6,6 voor hun prestaties. Als mensen goed of heel goed met hun collega's overweg kunnen, geven ze een 7,4," stelt Van Weydom. De gunfactor lijkt mee te spelen bij de beoordeling, maar, zegt de onderzoeker: "We weten de reden van hun hoge of lage beoordeling niet."