Werknemers sleepbedrijf leggen drie uur werk neer

Aanleiding voor de actie is het structureel onderbetalen van werknemers van het sleepbedrijf, dat eind 2013 in financiële nood verkeerde. Volgens de vakbonden werken werknemers van Svitzer gemiddeld 8,5 uur per week meer, zonder dat ze voor die extra uren worden betaald.



De belangrijkste eis van de werknemers is dat het sleepbedrijf met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de kloof tussen het aantal arbeidsuren en het aantal betaalde uren gaat dichten.



Weer uitbetalen

De vakbond wil dat Svitzer op termijn alle gewerkte uren weer uitbetaalt. 'Daar hebben ze natuurlijk ook recht op,' stelt Asmae Hajjari van FNV Havens in een persbericht. 'Svitzer staat er economisch goed voor, dus er is geen enkele reden om de crisismaatregel te handhaven.'



Svitzer verzorgt sleepwerkzaamheden in de Amsterdamse en in de Rotterdamse haven. Bij het bedrijf werken zo'n 63 werknemers. Door de actie, die om 14 uur begint, zullen mogelijk vertragingen ontstaan met laden en lossen.