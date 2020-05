Werkloosheid loopt in Amsterdam sneller op dan elders

In veel winkels viel het werk stil door de lockdownmaatregelen. Beeld ANP

In april verstrekte uitkeringsinstantie UWV in Groot-Amsterdam 26.170 werkloosheidsuitkeringen. Dat betekende een stijging van 28,7 procent ten opzichte van maart, toen het coronavirus Nederland net had bereikt.

Daarmee is de toename van de werkloosheid rond Amsterdam aanmerkelijk hoger dan gemiddeld. Landelijk steeg het aantal mensen met een WW-uitkering met 16,7 procent. Groot-Amsterdam is dan ook de regio waar het aantal WW’ers het snelst is gestegen.

Horeca

Het UWV verklaart dat door de samenstelling van de Amsterdamse arbeidsmarkt. Relatief veel werkgelegenheid is hier te vinden in sectoren die door de coronacrisis extra hard zijn getroffen, zoals de horeca en de cultuursector. Binnen de ‘arbeidsmarktregio’ Groot-Amsterdam − acht gemeenten rond Amsterdam en Schiphol − is de toename in de gemeenten Diemen (36,9 procent) Amsterdam (30,1) nog het grootst.

In de horeca, de cultuursector en in winkels viel veel werk stil door de lockdownmaatregelen die werden ingesteld om de verspreiding van het virus in te dammen. In de horeca, waar voor de coronacrisis juist een schreeuwende behoefte was aan personeel, is het aantal werkloosheidsuitkeringen in twee maanden meer dan verdubbeld. Ook in de cultuur (36 procent) en de winkels (35 procent) liep de werkloosheid in april snel op.

Uitzendkrachten

De sector waar de werkloosheid nog het snelst toeneemt, is die van het uitzendwerk. Daar was in april meer dan een verdubbeling van het aantal WW-uitkeringen binnen Groot-Amsterdam, bijna tweeduizend meer dan in maart.

Het is een bekend verschijnsel dat uitzendkrachten als eerste worden bedankt voor bewezen diensten als het economisch tegenzit. Aan de andere kant: bij de steunmaatregelen van de overheid voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen, was het uitdrukkelijk de bedoeling dat ook uitzendkrachten werden doorbetaald.

Via de NOW-regeling betaalt de overheid 90 procent van de loonsom voor bedrijven die dat vanwege het coronavirus even niet lukt. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) riep die bedrijven op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerkers.

Vacatures

Dat de coronacrisis flink huishoudt op de Amsterdamse arbeidsmarkt blijkt ook uit het aantal vacatures. Van alle arbeidsmarktregio’s is het aantal vacatures hier het snelst teruggelopen.

Opnieuw geldt dat de sectoren die vanwege het coronavirus minder behoefte hebben aan nieuw personeel rond Amsterdam sterk vertegenwoordigd zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om administratief personeel, maar ook naar barpersoneel en koks zijn bedrijven nu veel minder op zoek dan voor de crisis.

Sinds half maart is het aantal vacatures landelijk met een kwart teruggelopen, meldde het UWV onlangs al. Vooral dienstverlenende beroepen zijn minder in trek sinds de coronacrisis.