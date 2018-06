Werkloosheid in Amsterdam naar ongekend laag niveau

De werkloosheid daalt snel, naar een niveau dat sinds 2001 niet meer is vertoond. Dat voorspellen de Economische Verkenningen, een jaarlijks rapport over de economie van de metropoolregio rond Amsterdam.



Volgend jaar zit 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis. Daarmee komt het laagterecord uit 2001, 3 procent, in zicht.



Oorzaak is de voorspoedige ontwikkeling van de economie in en om de stad. Voor dit jaar en volgend jaar wordt respectievelijk 3,7 en 3,2 procent groei verwacht. Dat is ongeveer een halve procent hoger dan in de rest van Nederland.



Bloeitijd

De Amsterdamse regio meldt zich daarmee in de top 5 van Europese regio's die na de crisis het snelst zijn gegroeid, achter Praag, Warschau en Stockholm en voor Parijs.



De economische groei van de regio komt in de buurt van de bloeitijd aan het eind van de vorige eeuw, al wordt dat niveau niet gehaald. Voor 'kernstad' Amsterdam, met Schiphol steeds meer de economische motor van de regio, geldt dat dan weer wel.



Voor 2019 wordt een werkloosheid van 4 procent voorspeld - ongekend laag voor de grote stad, waar de werkloosheid traditioneel hoger ligt dan in de omliggende regio.



Omscholing

Voordat de werkloosheid ging stijgen vanwege de crisis zat in Amsterdam 6,5 procent zonder werk. "Ik kan me ook niet herinneren dat de werkloosheid zo laag was," reageert wethouder van Economische Zaken Udo Kock.