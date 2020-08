Werkloosheid Amsterdam stijgt met meer dan 50 procent

Arbeidsbureau UWV in Amsterdam Beeld ANP

Arbeidsbureau UWV keert inmiddels aan ruim 29.000 inwoners van de Amsterdamse regio WW uit, 53 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee neemt het aantal mensen zonder werk hier veel sneller toe dan in de rest van het land. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen vergeleken met juli vorig jaar met 29 procent.

In juli kwamen er bijna 4900 mensen met het recht op een werkloosheidsuitkering bij. De uiteindelijke groei van het aantal WW-uitkeringen lijkt de afgelopen maand mee te vallen, maar dat komt deels doordat de eerste mensen die vanwege corona hun baan kwijtraakten en in de WW terechtkwamen, die tijdelijke uitkering alweer verliezen.

Vooral jongeren tussen de 15 en 25 jaar worden zo getroffen. 90 procent van die groep had voorheen een flexbaan waardoor ze vanwege hun korte arbeidsverleden vaak maar recht hebben op drie maanden uitkering. In juli daalde daarom het aantal WW-uitkering voor jongeren landelijk met 10 procent. Jongeren moeten het nu zonder steun zien te redden.

Zorgbanen verdwijnen

Ondanks de grote vraag naar zorgpersoneel steeg de werkloosheid in de zorg en welzijnssector de afgelopen maand bijna 2 procent. Dat is opvallend omdat er in Amsterdam nog altijd 1700 zorgvacatures zijn. Ook in de horeca, dienstverlening en groothandel steeg het aantal werklozen. Maar nergens was de toename zo groot als in de cultuursector: 3,7 procent.

Het aantal vacatures in de Amsterdamse regio weegt lang niet op tegen het aantal mensen zonder baan. Momenteel staan er bij het UWV 12.700 vacatures open. Er is vooral vraag naar technische functies, zorgmedewerkers en administratieve banen. In de horeca, verkoop (winkels), schoonmaak, beveiliging, transport en logistiek zijn weinig banen te vinden.

Het CBS meldde donderdagochtend dat in heel Nederland nu 419.000 mensen zonder werk zitten, 4,5 procent van de beroepsbevolking. De verwachting is dat in het najaar, zeker als het kabinet de coronasteun afbouwt, veel bedrijven het moeilijk zullen krijgen, met name in branches waarop de Amsterdamse economie drijft: horeca, toerisme, logistiek en detailhandel (winkels).