Werken met een mondkapje op: ‘Ik zweet me kapot’

Na het kabinetsadvies om zoveel mogelijk mondkapjes te dragen, verplichten veel werkgevers hun medewerkers om er een te dragen op de werkvloer. Hoe is het om de hele dag aan het werk te zijn met een mondkapje op?

In de krappe paden van de Kruidvat in de Kinkerstraat is het lastig afstand houden als een tegenligger je tegemoet komt. Hoewel het mondkapje geen vervanging van de 1,5 meterregel is, kan het wel uitkomst bieden in winkels met weinig ruimte. In de Kruidvat is het daarom verplicht voor werknemers. Een werkgever kan zo’n verplichting opleggen, mits dat redelijk is en er geen zwaarwegende bezwaren van werknemers zijn.

Medewerker Essie Pancar is daar blij mee. “Het is een beetje benauwd en mijn bril beslaat, maar veiligheid is belangrijker.” Als het niet verplicht was, had ze hem toch gedragen. “Ik heb kinderen thuis. Als die ziek worden, kunnen ze niet meer naar school.”

Een van de medewerkers van de Hema – liever geen naam – in diezelfde straat, is minder enthousiast. “Ik zweet me kapot. Als het niet verplicht was, deed ik hem af,” zegt hij door zijn zwarte mondkapje met gele stippen heen. Net als in de Kruidvat zijn mondkapjes hier niet verplicht voor klanten. “Dat ze het ons intern verplichten begrijp ik. Het is hier hartstikke druk, mensen staan buiten in de rij. Maar nu beschermen wij de klanten en gebeurt dat andersom niet.”

Grote schermen

De kassamedewerkers van de Hema hoeven geen masker op: zij zitten achter grote doorzichtige schermen. Om het overige personeel te ontlasten, wordt er gerouleerd. “Dan hoeft niemand de hele dag met zo'n ding op te werken.”

Dat systeem hanteren ze in de Filmhallen, waar gasten wél een kapje moeten dragen, ook. Martine – liever geen achternaam – zit met een zwart mondkapje op tickets te scannen, maar wisselt dat af met tickets verkopen achter de kassa. Kassa- en barmedewerkers hoeven, ook hier vanwege grote schermen, geen mondkapje op. “Dat is wel handig, al vind ik het niet heel vervelend om er een te dragen.”

Of Martine het masker had gedragen als het niet verplicht was, weet ze niet. Eerder deed ze dat niet. Maar, zegt ze: “Ik vind het wel fijn dat we elkaar zo beschermen.” Dat vindt Thomas van den Hoorn van de Coffee Company verderop ook. “Ik weet niet hoe goed het werkt, maar het voelt wel veiliger.” Hij merkt dat mensen in de zaak meer afstand houden als ze een mondkapje dragen. “Het straalt toch een soort gevoel van gevaar uit.”

Niet chill

In de meeste supermarkten zijn nog weinig medewerkers met mondkapjes te zien. Vakkenvuller Mihai Bracacescu van de Dirk van den Broek in de Bilderdijkstraat houdt dat graag zo. “Het zit heel erg in de weg, vind ik.” Sommige klanten dragen er wel een, maar die komen alleen om even te winkelen en kunnen de kap daarna afdoen. “Wij staan hier de hele dag.”

Toch moet Bracacescu er vanaf maandag ook aan geloven: dan moeten alle medewerkers van Dirk van de Broek werken met een mondkapje, vertelt zijn collega. Diezelfde collega, liever zonder naam: “Dat is niet zo chill.”