Werken in de hitte: ‘Er worden alleen maar ijskoffies besteld’

Gerrit van Akkooi (40, gasmonteur), Kinkerstraat

“Je weet wat ze zeggen: ‘alles went behalve een vent’. Grapje natuurlijk, maar de hitte went wel. Alhoewel, de hitte van vandaag maakt alles zwaarder. Het gaat in je lichaam zitten en je wordt lamlendiger. Ter verfrissing nemen mijn collega Erwin en ik een duik op de Bilderdijkkade, dan laad je weer even op. Het water is namelijk een heerlijk temperatuurtje.”

Gerrit van Akkooi (40) Beeld Sophie Saddington

Richard Konadu (47, watermonteur), Kinkerstraat

“Ik sta hier lekker in de schaduw. Voor mijn collega’s aan de overkant is de hitte een ramp, daar is volop zon. Ik voel mij vooralsnog goed in deze hitte. Wel hebben we abonnement genomen bij de Albert Heijn op waterijsjes. Ik zie vooral op tegen morgen. De voorspelling is dat het tegen de 40 graden wordt, dat is wel echt een heel ander verhaal. Gelukkig werken we met een soort zomerrooster en stoppen we al om 11 uur ’s ochtends.”

Richard Konadu (47) Beeld Sophie Saddington

Maya Aitken (19, verkoopster bij La La IJs), Tollensstraat

“Het is nog opvallend rustig bij ons. Voor drie uur zijn er nog maar tien klanten geweest. Ik moet wel zeggen dat dat voornamelijk komt door de opbrekingen in de Kinkerstraat. Meestal hebben we bij mooi weer namelijk veel meer klanten. Maar de verwachte stormloop valt tot nu toe nog wel mee. Als het heel warm is suggereren wij altijd smaken als citroen/basilicum of bloedsinaasappel. Maar uiteindelijk willen mensen gewoon ijs, het maakt ze meestal niet zo veel uit welke smaak.”

Maya Aitken (19). Beeld Sophie Saddington

Nour El Moussati (26, eigenaar Gentle Mind Coffee), Ten Katemarkt

“Er worden vandaag alleen maar ijskoffies besteld. Als ik dat niet verkocht, dan kon ik het wel schudden vandaag. Want ja, wie bestelt er op zo’n dag een warme cappuccino. Het recept voor een goede ijskoffie zit ’m in de juist hoeveelheid melk gecombineerd met een kwalitatief goed espressoshot. Studentenbarista’s schuimen melk van een iced latte op, dat is echt een beginnersfout.”

Nour El Moussati (26). Beeld Sophie Saddington

Steven van der Kolk (32, host bij Madame Tussauds), de Dam

“Het is vandaag niet zo druk als het normaal is. De vakanties zijn overal begonnen, dus ik had wel iets meer mensen verwacht. Ik denk dat veel mensen naar het strand zijn. Ik geef ze groot gelijk, als ik vrij was zou ik hier ook niet op een snikhete Dam willen zijn. Ondanks het hitteplan dat vandaag geldt is alles hier zoals normaal, alleen drink ik wat extra water. En we wisselen om het halfuur van plek, ik heb niks te klagen.”

Steven van der Kolk (32). Beeld Sophie Saddington

Dario Westerouen van Meeteren (21, verkoper), Marineterrein

“De hitte voelt een beetje als Bangkok in de ochtend. Ik moet eerlijk zeggen dat de hitte goed aanslaat want ik ben behoorlijk brak van gisteren. Toen bezocht ik samen met mijn vriendin een housefeest op een boot in het IJ en kon ik ook al lekker genieten van het zomerse weertje. Vandaag gaan de zaken erg goed, ik verkoop watermeloen, kokosnoten en gembershots en heb nog nooit zo snel verkocht. Binnen een kwartier heb ik al 50 euro omgezet. Ik gok dat ik snel uitverkoop, dan zoek ik thuis verkoeling en ga ik een joint roken.”