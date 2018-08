Werk bij Amstelstation bijna klaar

De honderd meter hoge Amstel Tower was nog nauwelijks opgeleverd en het nieuwe busstation was nog maar net in gebruik genomen en toen ging de schop alweer de grond in.



Dat levert al een paar weken verkeersoverlast op: de Mr. Treublaan en het Julianaplein zijn in beide richtingen afgesloten voor het verkeer en de Gooiseweg is af en toe dicht. Tram 12 en de buslijnen 15 en 62 kunnen niet bij het station komen.



Grote transformatie

De werkzaamheden die begin volgende week klaar moeten zijn, zijn slechts een fase in een grotere transformatie die het gebied de komende jaren doormaakt. Toch zal het gebied volgende week al een nieuw aanzien hebben.