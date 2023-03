Werk aan de winkel voor PvdA, GroenLinks lijkt minder idealistisch: zo staan de Amsterdamse partijen er na 1 jaar voor

Vorig jaar werd op 29 maart de 45-koppige gemeenteraad geïnstalleerd. Een korte terugblik op het jaar per partij.

De PvdA werd tot haar eigen verrassing de grootste partij van de stad. Met weinig ervaring geeft Lian Heinhuis leiding aan raadsleden die nog minder ervaring hebben. Langzaam lijkt ze steeds meer grip te krijgen, maar van een duidelijke PvdA-signatuur is nog geen sprake. Werk aan de winkel.

Bij GroenLinks ging het in het begin vooral over de nieuwe fractievoorzitter. Niet Imane Nadif werd het gezicht van de partij, maar Zeeger Ernsting. Onder zijn bewind klinkt niet meer altijd het geluid zoals het klonk onder voorgangers Groot Wassink en Roosma, die tot de uiterst linkse en socialistische tak behoren. Een gemis of winst voor de ooit zo idealistisch gedreven partij?

D66 is de enige coalitiepartij die na een jaar raad mag zeggen dat de fractie er staat. Hier zit ervaring, de leden houden elkaar stevig vast en ze beschermden zelfs oud-wethouder Shula Rijxman tot de laatste dag. Toch wat kritiek: hadden ze hier niet de wethouder moeten controleren?

Dé oppositieleider zou VVD moeten zijn. Ondanks gedoe in Zuid en het akkefietje rondom Daan Wijnants houdt fractievoorzitter Claire Martens voet bij stuk: stevige oppositie voeren. Haar team lijkt dan ook ondanks de slechte weersomstandigheden stug door te gaan. Het zaaien kan beginnen, gaan ze de komende jaren ook oogsten?

De andere grote oppositiepartij was Bij1, maar daar is nog weinig van over. Jazie Veldhuyzen lijkt niet meer terug te keren, waardoor ze ervaring missen, en door interne perikelen is de partij in tweeën gesplitst. Carla Kabamba is haar eigen partij begonnen, terwijl Dinah Bons Bij1 weer smoel probeert te geven. Maar de beweging Bij1 staat wel al een jaar stil.

Volt begon stroef in de raad, maar weet beetje bij beetje zijn weg te vinden. SP, JA21, CDA, Partij voor de Dieren en Denk gaan gestaag door met het raadswerk dat ze al jaren doen. Tikkeltje idealistisch, meestal wel inhoudelijk, helaas soms alleen bedoeld voor filmpjes op sociale media, maar af en toe ook sterk door hun ideeën door de raad te krijgen.

In de marge zit nog Forum voor Democratie, maar dat is meer een opvulling dan inhoudelijke toevoeging.

Uit recente cijfers blijkt overigens dat de raad zich afgelopen jaar goed heeft gehouden aan de eigen begroting. Ze hebben van hun budget 0,4 miljoen euro minder gebruikt dan van de ingeschatte 5,8 miljoen euro, en dat is inclusief het kennismakingsweekendje weg à 25.000 euro.

Aangezien ze niet over het budget heen zitten, is dat uitje ze vergeven, gezien het harde werk dat ze doen. Nu is het tijd om de komende jaren niet over het budget gaan én inhoudelijk hun werk goed blijven doen.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

