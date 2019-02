Werk aan Amstelveenseweg mogelijk pas in 2021 afgerond

Dat meldt wethouder Sharon Dijksma, Verkeer en Vervoer, woensdag in een brief aan de raadscommissie mobiliteit.



De herinrichting van de straat in Zuid liep in september vertraging op. De ondergrond bleek slechter dan in onderzoek, voorzien en na klachten van de buurt over overlast zijn de werkzaamheden destijds stilgelegd.



Een deel van de werkzaamheden kon worden afgerond waardoor de stoep en veel fietspaden weer worden gebruikt. De rest van de weg kreeg een tijdelijke inrichting totdat besloten was hoe verder te gaan.



Fases

Dit gaat nu in fases gebeuren vanaf maart. Gestart wordt met de kruising Amstelveenseweg - Zeilstraat. Dan volgen in april het Haarlemmermeercircuit en de westkant van de Amstelveenseweg van juni tot en met oktober.



Werkzaamheden aan de oostkant, tussen het Haarlemmermeercircuit en het Stadionplein, starten waarschijnlijk pas in 2021 vanwege andere projecten in de buurt. De buurt wordt deze maand over de plannen geïnformeerd.



Vervanging

Sinds 30 april vorig jaar werd gewerkt aan het wegdek, de trambaan en de leidingen bij de Amstelveenseweg. Deze waren aan vervanging toe. Daarnaast moet de herinrichting zorgen voor een veiliger verkeerssituatie en een betere doorstroming van het verkeer.