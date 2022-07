Nieuws

Weren van touringcars in de binnenstad ruim een jaar uitgesteld

Touringcars zijn vanaf het voorjaar van 2024 niet meer welkom binnen de centrumring. Dat bevestigt wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de Raad. Eerder werd gemikt op 1 januari 2023, maar dat is volgens de wethouder niet haalbaar.