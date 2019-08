Weren kritische recensent niet in strijd met vrijheid van meningsuiting

De Nationale Opera. Beeld ANP

Olivier Keegel schreef begin vorig jaar een venijnig opiniestuk over de Nationale Opera dat in Het Parool werd gepubliceerd. Hij noemde het nieuwe seizoen van de Nationale Opera onder andere ‘een hautaine klap in het gezicht van de traditionele operaliefhebber’.

Journalistiek onaanvaardbaar

Kort na dit opiniestuk ging de opera Das Floss der Medusa in première. Keegel kreeg wel een gratis kaartje voor de premiere, maar hij werd niet langer uitgenodigd voor de voorafgaande persbijeenkomst. De reden volgens de persmanager van de Nationale Opera? Met de kritiek van Keegel in zijn opiniestuk zou hij het ‘journalistiek aanvaardbare hebben overschreden’.

De Nationale Opera vond het niet langer gepast om Keegel uit te nodigen voor ‘intieme persontvangsten’. Daarnaast kondigde de persmanager aan dat hij de toegangskaartjes voortaan zelf maar moest betalen.

Strijd met mensenrechten

Hierop stapte Keegel naar de rechter. Hij beval de Nationale Opera hem gratis kaartjes te verschaffen voor iedere premièrevoorstelling en hem daarnaast toe te laten tot elke perspresentatie. Anders zou dit volgens Keegel in strijd zijn met zijn recht op vrije nieuwsgaring, wat in het verlengde ligt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Hij wees daarbij naar artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank ging hier niet in mee. Keegel werd ten slotte niet helemaal geweerd van de voorstellingen, hij moest alleen zijn eigen kaartje betalen. En vanuit journalistiek oogpunt lijken die persbijeenkomsten niet heel belangrijk, aldus de rechter.

Terechte belangenafweging

Keegel gaf niet op en besloot zijn zaak voort te zetten bij het gerechtshof. Maar dat stelde de criticus ook in het ongelijk. Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet absoluut en mag onder bepaalde omstandigheden worden beperkt. Het hof wees hem er nog een keer op dat hij gewoon naar de voorstellingen kan, zolang hij zelf een kaartje koopt.