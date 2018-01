Wereldrecordpoging Conga op Museumplein mislukt

De Nederlandse organisator Ice Amsterdam mikte op 600 man voor de poging voor een vermelding in het Guinness Book of Records.



Bij de dans is het de bedoeling dat schaatsers in een treintje met hun handen op de schouders van de persoon voor zich schuifelend over het ijs voortbewegen. Een soort polonaise op het ijs, dus.



Sebastiaan Capel, de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid was aanwezig op het plein, en zag toe hoe er uiteindelijk om 11.30 uur genoeg mensen bijeengekomen waren op de ijsbaan. Het lukte hen echter niet om een sluitende rij te vormen.



Het huidige record van een sliert van 593 mensen - gevestigd door studenten van een universiteit in New York - houdt dus stand.