Wereldkampioen Piet van Heusden (1929-2023) fietste complete kerstpakketten bij elkaar

De Amsterdamse oud-wielrenner Piet van Heusden is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 1952 wereldkampioen achtervolging op de baan.

In november 2021 verscheen online het bericht dat oud-wielrenner Piet van Heusden was overleden. Helemaal onverwacht was dat niet, want hij had op dat moment de respectabele leeftijd van 92 jaar. Maar het bleek een hoax. Van Heusden werd bedolven onder de telefoontjes. Op de vraag of er engelen in de hemel waren, antwoordde hij: “Nee, maar ik heb wel een droge strot van het lullen.”

Van Heusden, op latere leeftijd getooid met een zwierige snor, was een ras-Amsterdammer, vol humor en kleurrijke anekdotes. Hij werd geboren in de Wolvenstraat, hartje centrum, waar zijn grootvader een rijwielstalling had. Op zijn achtste verhuisde het gezin naar het Mercatorplein in De Baarsjes. Zijn gloriejaren beleefde hij begin jaren vijftig, toen hij bij de amateurs vier keer achtereen Nederlands kampioen achtervolging op de baan werd en – zijn grootste succes – in 1952 op de wielerbaan in Parijs wereldkampioen.

Wielrennen was in Amsterdam destijds enorm populair, vooral dankzij de successen van de in 2015 overleden Henk Faanhof, die in 1949 bij de amateurs wereldkampioen op de weg was geworden en in 1954 een etappe won in de Tour de France. Bij baanwedstrijden zaten dertig- tot veertigduizend mensen op de tribune. Nadat Van Heusden zijn wereldtitel had veroverd, werd hij op het Mercatorplein door vele duizenden uitzinnige fans gehuldigd.

Schraalhans

Van Heusden was in 1948 lid geworden van wielervereniging A.S.C. Olympia. “Ik wilde eerder beginnen met wielrennen,” vertelde hij in 2016 in Het Parool, “maar dat kon niet door de oorlog. Daarna was er ook geen geld. Mijn eerste fiets was een gewone stadsfiets met houten wielen. De spatborden sloopte ik eraf en het stuur verving ik door een krom geval. Zo had ik mijn eigen snelle fiets.”

Nadat hij wereldkampioen was geworden, reed hij op fietsen van Aandewiel op de Admiraal de Ruijterweg, die in ruil daarvoor de lauwerkrans in de etalage mocht zetten. Schraalhans was keukenmeester in die jaren van de wederopbouw, dus ’s zomers verruilde Van Heusden de wielerbaan voor de weg. Bij de straatkoersen die destijds in elke wijk werden verreden, fietste hij complete kerstpakketten bij elkaar: niet alleen worsten, broden en kilo’s aardappels, maar ook horloges en strijkijzers die de lokale middenstanders ter beschikking hadden gesteld. “Ik doneerde bijna alles aan mijn moeder,” zei Van Heusden. “Tot mijn 24ste woonde ik thuis en het was gebruikelijk om kostgeld te betalen. Dit was mijn manier.”

In 1958 trad Van Heusden in het huwelijk met zijn jeugdliefde Fokje, met wie hij twee zoons kreeg. Het betekende het einde van zijn actieve wielercarrière, maar Van Heusden bleef trouw aan de sport. Hij was nog twee jaar actief als ploegleider van de wielerploeg van Het Parool en bleef betrokken bij Olympia. Hij hielp mee aan de bouw van het clubhuis en de huidige wielerbaan, zat 36 jaar in de organisatie van Olympia’s Tour en was tot op hoge leeftijd wekelijks achter de bar te vinden om koffie te schenken.

Fixies

In 2017 werd de oud-wereldkampioen nog eens in het zonnetje gezet tijdens de Ronde van de Orteliusstraat, die aan een tweede leven begon. De finale voor fixies droeg (en draagt) zijn naam: de Grote Prijs Piet van Heusden. Toen hij, gekleed in een oude wollen koerstrui, op zijn fiets uit de jaren vijftig door de organisatie solo over het parcours werd gestuurd, werd hij luid toegejuicht. Van Heusden genoot: “Dit is echt prachtig. Dat ik het nog eens mag meemaken, zo mooi.”

‘Ome Piet’ van Heusden is altijd blijven fietsen, tot het einde aan toe, ondanks darmkanker en hartproblemen. Twee tot drie keer in de week trok hij thuis in Uithoorn zijn wielerkleren aan, met op zijn sokken en mouwen de regenboogkleuren van de wereldkampioen. In Het Parool: “Ik geniet nog steeds op de fiets, maar minder dan vroeger. Ik zou zo graag nog eens bij een snel groepje aansluiten, maar dat gaat niet meer. Daar heb ik me overheen gezet. Ik ga nu vaak alleen, lekker op eigen tempo. Financieel niet, maar verder heb ik een rijk leven gehad.”

Twee weken geleden werd Piet van Heusden opgenomen in het ziekenhuis, waar hij zondagavond in het bijzijn van zijn familie overleed. Hij werd 93 jaar.