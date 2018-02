Wereldhave krijgt tik op lager Damrak

Op het Damrak kreeg vastgoedbedrijf Wereldhave een flinke tik, na tegenvallend nieuws. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent in de min op 550,08 punten.



De MidKap zakte 1,8 procent tot 831,52 procent. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt speelden tot 1,7 procent kwijt.



Dividendbeleid

Wereldhave was verreweg de grootste daler bij de middelgrote fondsen, met een verlies van bijna 12 procent. Het vastgoedbedrijf kondigde een nieuw dividendbeleid aan, met als gevolg dat de uitkering aan de aandeelhouders wordt verlaagd. Volgens Wereldhave is de ingreep nodig omdat er steeds meer geld nodig is om winkelcentra op te knappen.



Ook Philips Lighting was niet bepaald in trek. Het verlichtingsbedrijf leverde na het openen van de boeken 2,5 procent in. WDP ging aan kop in de MidKap met een winst van 1,7 procent. Het logistiek vastgoedfonds is juist positiever geworden over de komende jaren en verhoogde zijn winstverwachting.