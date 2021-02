Werd te veel lef Naima ‘Tante’ Jillal uiteindelijk fataal?

Naima Jillal was een sleutelspeler in de Nederlandse cocaïnehandel. Nadat ze op de Zuidas in een auto was gestapt, werd niets meer van haar vernomen. Wie liet ‘Tante’ verdwijnen?

Paniek in de onderwereld. ‘Ellende van hier tot Tokio’, stuurt een zekere ‘Godfather’ op 30 mei 2016 met een versleutelde telefoon aan iemand die hij kent als ‘Tante’. ‘Die bakken staan allebei voor scan. We zijn de lul tante. We kunnen ze niet ophalen.’

Twee containers met ananassen uit Costa ­Rica, ‘bakken’ in smokkeljargon, waarvan er één bijna 4000 kilo cocaïne bevat, dreigen te worden ontdekt in de haven van Rotterdam. ‘Dit gaat om veel geld en lange gevangenisstraffen, tante,’ stuurt Godfather. ‘En Costa is naar de klote. Alles is kapot nu.’

Damagecontrol

De partij wordt inderdaad in beslag genomen. De volgende dag speculeren de betrokkenen over de oorzaak. Wie is verantwoordelijk? ‘We moeten aan damagecontrol,’ schrijft Tante aan Costa. Ook schrijft ze dat ‘we gewoon weer een nieuw verhaal gaan opzetten’. ‘Juist,’ antwoordt Costa.

Godfather, Costa en Tante. Het zijn de bijnamen van Mustapha ‘Moes’ F., Roger ‘Piet Costa’ P. en Naima ‘Tante’ Jillal. Piet Costa wordt gezien als grote cocaïnesmokkelaar. Inmiddels wordt hij ook verdacht als opdrachtgever van de martelcontainers in Wouwse Plantage. Moes F. is een crimineel uit Amersfoort die in het verleden veel in Amsterdam vertoefde. Hij wordt ook wel ‘Moes No Limit’ genoemd, naar de club die hij had in Zoetermeer.

De twee zouden in 2016 met Naima Jillal een criminele troika hebben gevormd. Die voerde grote partijen cocaïne in met hulp van corrupte douaniers in de haven van Rotterdam.

Het zou Jillal, voor zover bekend, tot een van de weinige vrouwen maken die heeft weten door te dringen tot de top van de vaderlandse cocaïnehandel. Hoe ze precies in de drugswereld is beland, is onbekend. Sinds 2014 komt de naam van de Nederlandse Marokkaanse, soms in de marge, voor in onderzoeken naar grootschalige, internationale drugshandel.

Het is de vraag of na het echec met de in beslag genomen 4000 kilo een gezamenlijk ‘nieuw ­verhaal’ is opgezet. Ingewijden spreken van ­verwijdering binnen de groep. Desondanks lijkt Jillal te zijn doorgegaan. ‘De Marokkaanse Naima, die afkomstig is uit Utrecht, is al jaren werkzaam binnen de cocaïnehandel,’ bericht het Team Criminele inlichtingen op 28 november 2017. ‘Naima heeft de contacten om lijnen op te zetten voor de grootschalige import van cocaïne.’

Gouden bergen

Op 13 juni 2018 ontvangt diezelfde geheime dienst van de recherche de tip dat Jillal ­‘bedrijven zoekt om cocaïne naar Nederland te halen’. En dat ze gebruik maakt van de server van Encrochat. NRC Handelsblad schreef dat deze informatie de start vormt van een groot onderzoek naar Piet Costa en Jillal.

Toch plaatsen bronnen in het milieu ook vraagtekens bij Jillals status. Die zien haar ­vooral als pion in de tussenhandel: het door­verkopen van kilo’s en het regelen van huizen en opslagplaatsen voor geld of drugs. Hier en daar valt te horen dat ze gouden bergen beloofde, maar beloftes niet altijd waarmaakte.

Een onbevestigd verhaal wil dat ze investeerders in drugstransporten heeft opgelicht. In de internationale drugshandel is het gebruikelijk dat verschillende personen of groepen mee investeren in een transport. Elke investeerder ­betaalt voor een aantal kilo’s tot het transport ‘vol’ zit.

Jillal zou veel meer investeerders hebben geregeld dan er kilo’s meegingen op transporten, om de containers vervolgens ‘weg te tippen’ ­zodat de partijen werden onderschept. De investeerders kregen te horen van de mislukking, en het surplus van de investeringen zou Jillal in eigen zak hebben gestoken.

Onderzoek heeft voor deze scenario’s geen ­bevestiging opgeleverd, maar vaststaat dat ze in meerdere conflicten verzeild is geraakt.

Naima Jillal (52). Beeld Opsporing Verzocht

Maagverkleining

In oktober 2019 ondergaat Jillal een maagverkleining. Na die zware operatie moet ze het rustig aan doen. Desondanks reist ze van Spanje naar ­Amsterdam. Op 20 oktober 2019 wordt ze bij haar luxe appartement aan de Gustav Mahlerlaan, hartje Zuidas, rond half tien ’s avonds door een donkere auto opgehaald bij de Albert Heijn To Go.

Ze verdwijnt spoorloos.

Veelzeggend over de conflicten waarin Jillal was verwikkeld: als de politie in november foto’s heeft getoond van criminelen die ten tijde van haar verdwijning bij wooncomplex postten, melden die zich bij de politie. Ze komen snel weer vrij, want lijken tot een andere groep te gehoren dan de groep die Jillal daadwerkelijk ontvoerde. Minstens twee groepen joegen op haar, is de conclusie in het milieu.

Ingewijden opperen dat haar medische toestand niet bekend was bij de ontvoerders. Op het moment dat ze tijdens ‘besprekingen’ een por in haar maag zou hebben gekregen, zouden haar wonden zijn opengaan, wat haar fataal zou zijn geworden.

De politie heeft gemeld dat er foto’s van een dode Jillal in omloop lijken te zijn. In het milieu wordt gezegd dat die erg schokkend zijn, dat is te zien dat ledematen zijn afgehakt.

Op 23 april 2020 krijgt de recherche de tip dat de gebruiker van een telefoon met een bepaald IMEI-nummer ‘vermoedelijk betrokken is bij de verdwijning c.q moord op Tante’. Die telefoon schrijft de recherche toe aan Piet Costa. Volgens zijn advocaat is hij niet aangemerkt als ­verdachte, maar als getuige.

Bolle Jos

Afgelopen dinsdag meldde de politie in televisieprogramma Opsporing Verzocht een zekere ‘Bolle Jos’ te zoeken in de verdwijningszaak.

Naima Jillal zou vorige maand 54 jaar zijn geworden, maar niemand denkt dat ze nog leeft. Komende week is er een tussentijdse zitting in de zaak Sartell, die draait om de bijna 4000 kilo die in 2016 in beslag genomen werd in de haven van Rotterdam. Moes en Piet Costa zijn verdachten. De naam van Naima Jillal ontbreekt op het overzicht.