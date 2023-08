Wensley Gillis, zelf doelwit van een moordplan, krijgt 6 jaar cel voor handel in wapens en drugs

Beeld Foto ANP/Koen Suyck

De Haarlemse rechtbank veroordeelt de neef van de in 2014 geliquideerde Alex Gillis zo tot exact de straf en maatregel die de officier van justitie had geëist.

De rechters achten bewezen dat hij de enige gebruiker was van twee accounts van de neergehaalde berichtenversleutelaar Sky ECC.

Met die accounts communiceerde hij volop over de handel in wapens en drugs, en hij wisselde ook foto’s uit van wapens. De te verhandelen pistolen (een CZ, een Glock en een Heckler & Kock) en revolver (Colt) werden glashelder besproken. Als makelaar noemde Gillis ook wat ze moesten kosten en besprak hij de plaats en tijd van de overdracht.

Hoewel hij zelf al jaren bang is te worden doodgeschoten, en meerdere Amsterdamse criminelen zijn veroordeeld voor hun concrete plan Gillis inderdaad te (laten) liquideren, werkte hij ‘vuurwapenincidenten’ door zijn wapenhandel juist in de hand. Dat hij ‘geen enkele openheid van zaken heeft willen geven’, noemen de rechters ‘zeer zorgwekkend’.

Geen legaal inkomen

In andere berichten ging het onder meer over ‘pap’ (straattaal voor geld), ‘blokken’ (kilo’s cocaïne), bolli en collo (cocaïne uit respectievelijk Bolivia en Colombia), BL (bill of lading) en ‘doos’ (zeecontainer), hetgeen volgens de rechtbank bevestigt dat het hier om drugshandel ging.

Concreet heeft Gillis ook volgens de rechters een transport van honderd kilo cocaïne vanuit Suriname naar Spanje georganiseerd, en op 17 februari 2021 twee kilo cocaïne afgeleverd op de Amsterdamse Burgemeester Van Leeuwenlaan.

Van 1 januari 2018 tot 31 januari 2023 gaf Gillis een kleine 84.000 euro uit. Aangezien hij niet aannemelijk heeft weten te maken dat hij een legaal inkomen had (hij sprak over gokwinsten, inkomsten uit het opknappen van auto’s en een gift van zijn moeder), moet hij dat geld volgens de rechtbank met misdrijven hebben vergaard. Dat geldt ook voor de pakken geld die in de slaapkamer van zijn vriendin waren gevonden tijdens de huiszoeking nadat Gillis was gearresteerd. Van de twee Rolexen die hij had, zei hij er één van zijn vermoorde ‘broertje’ Alex Gillis te hebben geërfd, maar ook dat heeft hij volgens de rechters niet aannemelijk gemaakt.

Als hij de opgetelde 94.799,05 niet aan de staat betaalt, kan hij 1080 dagen worden gegijzeld.

Over de auteur: Paul Vugts werkt sinds 1997 voor Het Parool, met name als misdaadverslaggever. Hij schrijft boeken en maakt met Corrie Gerritsma en Wouter Laumans elke twee weken de Parool Misdaadpodcast.