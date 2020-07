Wennen aan het alcoholverbod op de Wallen: ‘Niemand begrijpt het’

Met een verbod op de verkoop van alcohol op de Wallen hoopt burgemeester Femke Halsema dat bezoekers de afstandsregels beter naleven. Beeld Dingena Mol

Voor de uitgang van de Dirk van den Broek staan groepen mannen, happend uit kaasbroodjes en met flessen limonade in de hand. Geen blikken bier of mixdrankjes te bekennen op deze plek in de Warmoesstraat. Misschien omdat het nog vroeg is, maar vermoedelijk heeft het verbod op de verkoop van alcohol dat tien minuten geleden inging er iets mee te maken.

Iedereen die de supermarkt in loopt kan de waarschuwing zien hangen: hier geen alcohol te koop elke donderdag tot en met zondag van vier uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds. Dat het verbod eigenlijk tot diep in de nacht geldt, doet vermoeden dat er bij de supers nog wat onduidelijkheid over is.

Datzelfde geldt voor de klanten. Twee jonge toeristen uit Berlijn, die in een hotel in de buurt slapen, zijn op zoek naar een fles tequila. Ze hebben het briefje op de deur gemist; drank is in de winkel moeilijk te vinden. Achter gescheurde vuilniszakken die over de schappen hangen zijn de labels van de speciaalbiertjes en Passoa Jus te herkennen, maar erbij kun je niet. “Het lijkt me een beetje een ongewone maatregel,” zegt een van de jongens, en hij pakt zijn telefoon om online een drankwinkel te zoeken die wel alcohol verkoopt. Ze zijn niet de enige die vreemd opkijken, zegt een verkoper. “Al drie mensen vroegen ernaar, maar niemand begrijpt het.”

Handhaving

Met het verkoopverbod hoopt burgemeester Halsema dat de bezoekers van de Wallen de 1,5 meterregel beter naleven en dat het krappe gebied minder aantrekkelijk wordt voor rondslenterende toeristen. Ook liet ze weten dat er extra wordt gecontroleerd en dat ze boetes en sluitingen niet schuwt.

Veel handhaving is donderdagmiddag nog niet te zien, en dat is misschien maar goed ook. Bij World Wide Supermarkt in de Lange Niezel worden net twee Desperado’s afgerekend. “Ik was het even vergeten,” zegt verkoper Polien Charib. Het verbod kwam voor haar uit het niets. “We hoorden het echt net pas,” zegt collega Henry Lee. “Die drukte hou je zo niet tegen. Verbied dan de toeristen helemaal.” Hij is boos over de maatregel. “We verkopen al maanden niets, draaien halve omzetten. Dit verbod tot 1 september maakt het voor ons nog lastiger.”

In de winkel van Moestafa in de Molensteeg wordt een Smirnoff Ice afgerekend. Geen haar op zijn hoofd die hem doet stoppen met de verkoop van alcohol. “Ik heb ooit een afspraak gemaakt dat ik dit mag verkopen en die afspraak kun je niet zomaar eenzijdig opzeggen. Krijg ik een boete, dan zie ik mevrouw Halsema wel bij de rechter.”

Toch is het alcoholverbod voor sommigen heel welkom. Een bewoner loopt de Dirk van den Broek uit, nadat hij van de vrouw achter de kassa te horen kreeg dat ze geen alcohol verkopen. Hij haalt zijn schouders op. “Prima toch? Groepen toeristen gaan zuipen en staan in die kleine straatjes te schreeuwen. Van mij mag het verbod ook na corona blijven.”