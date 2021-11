Welzijnsorganisaties Nieuw-West getroffen door molotovcocktails: ‘Dit is een gerichte aanslag’

Bij twee maatschappelijke organisaties in de Lodewijk Van Deysselbuurt in Nieuw-West zijn vorig weekend molotovcocktails naar binnen gegooid. Dat de politie er over de vloer komt, wordt niet gewaardeerd, zeggen buurtbewoners en jongerenwerkers die uit angst anoniem willen blijven.

Drie mannen staan tussen geparkeerde auto’s in de Van Deysselbuurt te praten. Een van hen, die om de hoek van het getroffen pand van Stichting IMD woont, heeft de explosie en het glasgerinkel vrijdag even na middernacht gehoord. “Het was een keiharde knal. Kort daarop hoorde ik sirenes en stonden er politiewagens in de straat. Waarom iemand dat doet? Geen idee,” zegt de man.

Een andere man heeft van de actie een filmpje gezien. “Je zag een van de daders met een voorwerp het raam ingooien waarna de ander de molotovcocktail naar binnen wierp. Ze gingen er lopend vandoor.”

De getroffen panden waarin Buurtmoeders Moeders Kracht en Stichting IMD zaten, zijn dichtgetimmerd met houten schotten. Binnen blijkt de ravage groot. In de kledingzaak Luxury Abaya van Ilhame Grinate, tevens Buurtmoeder, liggen glasscherven in het kozijn en op de grond. De stoelen zijn zwartgeblakerd, de tafel vertoont een groot gat en de spiegel aan de muur is deels verbrand.

Reacties buurtgenoten

Granite zegt niet te weten waarom juist zij en het IMD zijn getroffen. “We zijn alle twee maatschappelijke organisaties en proberen beide verbinding te krijgen met de buurt. Wij als Buurtmoeders houden ontbijtochtenden en spreken met moeders over thema’s als corona, vaccinaties, opvoeding en stress. We zorgen voor veiligheid op straat, spreken jongeren aan en geven het door als er een stoeptegel scheef ligt.”

Imad Aoulad Taher van Stichting IMD, die themabijeenkomsten en sportactiviteiten voor jongeren tussen 10 en 21 jaar organiseert, met als doel een beter toekomstperspectief, wil er weinig over kwijt. “Ik zou niet weten waarom dit is gebeurd. We hebben een maatschappelijke functie. Verder zou ik het niet weten.”

Op de schotten hangen viltstiften en A4'tjes waarop buurtgenoten reacties kunnen achterlaten. Een aantal mensen heeft dat al gedaan: ‘Jullie hebben een hele belangrijke rol voor jongeren in de buurt. Blijf doorgaan alsjeblieft’, ‘Jullie zijn onmisbaar’ en ‘Laat je niet uit het veld slaan.’

Briefjes met reacties van buurtbewoners op de dichtgetimmerde gevel van Buurtmoeders Moeders Kracht. Beeld Jakob van Vliet

‘Verlengstuk van de politie’

Onder de buurtbewoners en ondernemers gaat rond dat IMD en Buurtmoeders goede contacten hebben met de wijkagenten. En dat zou, zeggen ze, sommige jongeren hebben geërgerd. “De buurtagent komt daar over de vloer en dat levert spanningen op,” zegt een ondernemer uit de straat.

In een van de zaken in de Van Deysselstraat beamen buurtbewoners die geruchten. “Die twee organisaties zorgen voor veiligheid, spreken jongeren aan op hun gedrag en praten ook met de wijkagenten. De jongeren balen er kennelijk van dat ze hun gang niet meer kunnen gaan. Zij willen de baas zijn op straat. Dit is een gerichte aanslag op de organisaties,” zegt een van hen, die niet met naam in de krant wil.

Een jongerenwerker uit Nieuw-West zegt dat de Van Deysselbuurt kampt met ‘hele moeilijke jongeren’. “Vooral diegenen die wat te verbergen hebben, zien deze organisaties als verlengstuk van de politie,” zegt de jongerenwerker die anoniem wil blijven omdat hij vreest dat ook zijn organisatie door een vuurwerkbom of molotovcocktail wordt getroffen.

De politie wil niet reageren op deze verhalen. De politie onderzoekt verschillende scenario’s. Er zijn nog geen daders aangehouden.

Verharding

Abid Tounssi, projectcoördinator bij jongerenorganisatie Ara Cora, vindt dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in de jongeren in de Van Deysselbuurt. “Imad van het IMD probeert de ballen hoog te houden in zijn buurt. Maar er speelt van alles. Ze hebben een groot jongerencentrum nodig waar de jongeren en jongerenwerkers samen kunnen komen.”

Over het gooien van de molotovcocktails, zegt Tounssi: “Het kan zijn dat een bepaalde opmerking verkeerd is gevallen. Ze kunnen alleen daarom een molotovcocktail gooien. Jongeren verharden.”

Volgens enkele buurtbewoners is het sinds de zomer wel rustiger geworden op straat, deels door de camera’s die er sinds vorig jaar hangen. “Bepaalde hangjongeren zijn nu weg,” zegt een buurtbewoner.

Incident of trend?

Pim de Ruiter, voorlichter van woningcorporatie Rochdale zegt dat het ‘iets beter gaat met de buurt’. Rochdale investeert 400 miljoen euro in de vernieuwing van de wijk, en de gemeente draagt daar nog eens 56 miljoen euro aan bij. “Het is schoner en de overlast van jongeren is minder, door onder meer het goede werk van de maatschappelijke organisaties en straatcoaches. Het wordt een fantastische buurt. We laten ons niet uit het veld slaan door zo’n intimiderende actie.”

De Ruiter ziet het gooien van molotovcocktails als ‘een incident’. Maar niet iedereen ziet dat zo. Een medewerker van een jongerencentrum in een andere wijk in West ziet ‘een trend’. In de zomer van 2020 werd indoorvoetbalschool Cluppi in Slotervaart beschoten, waarna het op last van de burgemeester werd gesloten. Eind vorig jaar werd het jongerencentrum Tickel door een vuurwerkbom getroffen, waardoor het centrum zes maanden dichtging. “Wij zijn bang dat wij straks aan de beurt zijn,” zegt een medewerker van een jongerencentrum in West die anoniem wil blijven.