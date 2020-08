Welkome afleiding voor Rutte: Halsema grijpt nog niet fors in

Nu het aantal besmettingen oploopt, legt het kabinet de bal neer bij Amsterdam: de stad moet met forse maatregelen komen. Maar volgens burgemeester Halsema is dat niet zomaar te doen. ‘We hebben 8000 horecazaken, maar 5000 agenten, rekent u het zelf maar uit.’

Halsema heeft zich zelf ook verbaasd over het gedrag van vele Amsterdammers en bezoekers van de stad, zei ze dinsdagavond na afloop van een persbijeenkomst op de Stopera. “Niets menselijks is ons vreemd, we hebben allemaal wel eens een moment dat we even niet stilstaan bij corona, maar dat is toch iets anders dan in grote groepen te gaan hossen.”

Op dinsdag kwamen 132 nieuwe besmettingen in Amsterdam naar buiten, meer dan een kwart van het totaal in Nederland. De stad is de belangrijkste virushaard in Nederland. En dus kondigde Halsema maatregelen aan die ze liever niet had willen nemen. Ze scherpt het toezicht op de horeca aan, die na één waarschuwing dicht kan. Bij excessen volgt directe sluiting. Voor feesten van meer dan honderd mensen geldt een meldplicht en de politie komt meteen in actie bij een melding van overlast.

‘Slappe Halsema’

Maar de belangrijkste boodschap van Halsema was een waarschuwing: als Amsterdam de regels blijft overtreden, volgen forse maatregelen, zoals vervroegde sluiting van de horeca, een mondkapjesplicht in heel de stad of verplichte thuisquarantaine bij mogelijke besmetting.

Feitelijk was de toon van Halsema niet veel anders dan die van premier Rutte, eerder op de avond: bezorgd, waarschuwend, maar nog geen directe, keiharde maatregelen. Maar de verwachtingen waren anders. Rutte had tijdens zijn persconferentie namelijk aangekondigd dat Amsterdam ‘forse maatregelen’ zou nemen. Dan steekt wat extra controle toch wat bleekjes af.

Op de Stopera waren ze geschrokken van deze aankondiging van de premier en minister Hugo de Jonge: ze wisten dat ze de verwachtingen niet waar konden maken en dat wilden ze ook helemaal niet. Met een beetje gezonde argwaan zou je kunnen vermoeden dat Rutte Amsterdam bewust in de spotlights heeft geplaatst, om zo de aandacht af te leiden van het feit dat de premier zelf ook niet verder komt dan wat strenge woorden en een dringende oproep niet meer dan zes gasten thuis te ontvangen. Het kabinet krijgt, na eerdere loftuitingen, de laatste weken flinke kritiek op het coronabeleid, dat te warrig zou zijn. Dan is een ‘slappe Halsema’ een welkome afleiding. Bovendien lijkt het kabinet er op aan te sturen dat een tweede lockdown uit het stadhuis moet komen in plaats van uit de Trêveszaal.

De burgemeester was dan ook duidelijk verrast toen ze, bij aanvang van de persconferentie die geen persconferentie mocht heten, zoveel cameraploegen voor haar neus zag. “Ik had gehoopt dat we het informeler konden houden,” zei ze. Maar de landelijke pers was door Rutte wakker geschud.

Handhaving

Halsema wil nog niet zomaar forse maatregelen nemen, zonder waarschuwing vooraf. De prijs daarvan is erg hoog, zei ze. “Elke sluiting van een café levert economische schade op.” Bovendien kan de gemeente niet alle regels zomaar handhaven. “We hebben achtduizend horecagelegenheden in de stad en vijfduizend agenten, dus reken maar uit.”

In het begin van de coronacrisis kreeg de lockdown die het kabinet afkondigde veel kritiek. Die zou te rigoureus zijn en te schadelijk voor de economie. Nu de overheid, landelijk en lokaal, wel een afweging maakt tussen het virusgevaar, gezondheidszorg en de economische gevolgen van de maatregelen, is de kritiek juist weer dat ze te slap is.