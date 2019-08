Welkom Team bij CS: hier is toerist nog hartelijk welkom

Herman van de Broek (links) en Hans Marechal hielpen met hun collega’s Karel Hollmann en Astrid Leeuwerink 251 toeristen op een ochtend. Beeld Jakob Van Vliet

De grote man met brede lach ziet dat zijn hulp nodig is en spreekt twee toeristen aan. Eerst schrikken ze, dan zien ze het naambordje op zijn felgroene jas, de aanduiding dat hij Engels en Nederlands spreekt.

Na een kort moment verbazing vragen de toeristen naar De Negen Straatjes. Hans Marechal (75) pakt uit zijn schoudertas een kaart en legt uit hoe ze daar moeten komen. Tevreden loopt het stel richting de tramhalte. Marechal klikt tweemaal op de handteller om zijn nek.

De vrijwilligers van het Welkom Team staan elke vrijdag en zaterdag op het Stationsplein. Het zijn er momenteel 35. Het Welkom Team is in 2008 opgericht door Guido Frankfurther (56). “We willen dat toeristen zich welkom voelen,” zegt de voormalige D66-wethouder van stadsdeel Centrum.

Op deze vrijdagochtend zijn er vier vrijwilligers actief. Marechal en Herman van de Broek (72) staan voor de deuren van het station, Karel Hollmann (71) en Astrid Leeuwerink (65) staan iets verderop bij een metro-ingang.

Informatiemap

De ene na de andere toerist komt naar ze toe met vragen over het openbaar vervoer. Over musea, coffeeshops, de Zaanse Schans. “Altijd dezelfde vragen,” zegt Marechal, die dit werk al elf jaar doet. “En toch ook elke week weer een nieuwe. Dat maakt het ook zo leuk.”

Alle vrijwilligers hebben hun eigen informatiemap met alle toeristische attracties en hotels. Wekelijks ontvangen ze een update met de evenementen in en rond Amsterdam. Dit weekend zijn dat bijvoorbeeld de Poppenkast op de Dam, de Parade en technofestival Strafwerk.

Waarheen met een kind? Op die vraag hebben de vrijwilligers van het Welkom Team allerlei antwoorden. Beeld Jakob Van Vliet

“Het leukste is als mensen hier een paar dagen zijn en ik ze echt van advies kan voorzien,” zegt Hollmann. Hij pakt zijn map erbij. “Kijk, een kaart van alle hofjes in de Jordaan. Zelf toegevoegd. Dan maken de toeristen daar een foto van en kunnen ze die één voor één bezoeken.”

Hollmann zegt dat hij in een ‘diepzwart gat’ terechtkwam na zijn pensionering. Om weer ritme op te doen besloot hij elke dag een uur door de stad te lopen. Hij zag de vrijwilligers op het station, sloot zich aan en staat er nu al zes jaar ‘met plezier’ tussen.

Leeuwerink, zijn directe collega van vandaag, hoorde ‘via via’ over het vrijwilligerswerk na haar ontslag als secretaresse in een ziekenhuis. “Heel anders dan alleen maar stil achter een computer zitten. Het maakt me zo gelukkig om mensen direct blij te zien.” Als een toerist geholpen is, wendt ze haar blik snel op de volgende. De een na de ander krijgt aandacht in het Nederlands, Frans of Engels. Van een Italiaanse vrouw krijgt ze handkussen. “Grazie, grazie!”

Visitekaartje

Oprichter Frankfurther hoopt op vers bloed. “We willen hier graag elke dag staan om mensen te helpen. Het Muntplein zou ook een geschikte locatie zijn, omdat daar zoveel verschillende straten op uitkomen.”

Het team heeft regels: minimaal twee keer per maand meedoen, alleen roken en eten buiten de standplaatsen gaan. “We zijn toch het visitekaartje van Amsterdam,” zegt Frankfurther.

Specifieke reclame maken voor bedrijven is ook uit den boze, zelfs niet voor één van de dertig partners van het Welkom Team. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, maar worden wel jaarlijks ontvangen door de partners, waaronder Amsterdam Arena, Heineken, de Molen van Sloten en A’DAM Toren. Frankfurther: “En van de politie hebben we een training gekregen hoe we tasjesdieven kunnen herkennen.”

Dat toeristen behoefte hebben aan informatie, merken ook het GVB-personeel, schoonmakers en iedereen met een ‘officieel’ uiterlijk. We zijn hard nodig, concluderen de vrijwilligers keer op keer. Na de shift van drie komt de aflossing. De vier van de ochtend maken de optelsom van hun handtellers: 251 mensen geholpen. Van de Broek: “Het was gekkenhuis in the office.”