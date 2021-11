Welke sociale huurder kan een woning van 1,2 miljoen euro betalen?

Beeld Screenshot Funda

‘Voor deze woning geldt een voorrangsregeling voor sociale huurders,’ stond er met grote letters boven de advertentie op Funda. Maar welke bewoner van een sociale huurwoning in Amsterdam kan een huis van 1,2 miljoen euro, als je al niet flink overboden wordt, betalen? Alleen al de servicekosten van de woning zijn bijna 500 euro per maand.

Volgens Eric Snoek van De Heren van Snoek Makelaardij, die de woning voor Ymere verkoopt en aanbiedt op Funda, is de woning ‘een uitzonderlijk geval’. “Het beleid van Ymere is dat bij elke woning die in Amsterdam verkocht wordt, een sociale huurder voorrang heeft of het hoogste bod mag evenaren. Deze woning hebben we ook automatisch zo aangeboden,” legt Snoek uit. “Vanmorgen hebben we contact met Ymere gehad en we hebben besloten om de advertentie aan te passen,” vertelt hij.

Scheefwoners

Een woordvoerder van Ymere bevestigt dat. “Met deze regeling proberen we de koopkansen voor scheefwoners (huishoudens die eigenlijk te veel verdienen voor een sociale huurwoning red.) te vergroten. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij voor de groep waar ze écht voor bedoeld zijn: huurders met een bescheiden inkomen,” legt hij uit. Dat het aanbieden van een woning van ruim een miljoen euro met deze regeling misschien wat ‘te enthousiast’ is, beseffen Snoek en Ymere zich terdege. De woordvoerder van de woningcorporatie plaatste daar wel een kanttekening bij. “Tot onze eigen verbazing verkopen we namelijk steeds vaker woningen van 6 tot 7 ton aan sociale huurders,” vertelt hij.

Dat soort verkopen zijn volgens Ymere ‘win-winsituaties’. Het bevordert namelijk de doorstroming op de woningmarkt en levert weer een vrije sociale huurwoningen op. “De verkoop van woningen in deze prijsklassen gaan alleen via externe makelaars en nu is bij deze woning standaard de sticker voor de verkoopregeling voor sociale huurders erbij geplaatst. Dat ziet er op het oog een beetje knullig uit, dus laten we het er ook afhalen,” aldus de woordvoerder. “Maar de regeling blijft van kracht. Want iedere vrijgekomen sociale huurwoning is er een.”