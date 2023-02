Welke consequenties heeft ‘verzonnen MeTootje’ voor VVD-raadslid Wijnants?

Daan Wijnants (midden) feliciteert Dinah Bons met haar installatie als raadslid in Amsterdam, september 2022. Beeld Daphne Lucker

Donderdag berichtte NRC Handelsblad dat Daan Wijnants in 2019 tegen VVD-stadsdeelcollega Ellis Mulder zei dat ze een ‘MeTootje’ moest verzinnen om een D66-stadsdeelvoorzitter te beschadigen. Volgens Mulder was het serieus bedoeld, twee andere aanwezigen spreken over een foute grap, en Wijnants zelf kan zich niet meer herinneren dat hij dit heeft gezegd. Wel wil hij zijn excuses aanbieden aan Mulder voor het voorval.

Daan Wijnants is naast VVD-raadslid ook de voorzitter van het presidium. Hij is – naast burgemeester Halsema als voorzitter van de gemeenteraad, en raadsgriffier Jolien Houtman – verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Wijnants bepaalt onder meer wat er in de raad besproken wordt en bij afwezigheid van Halsema zit hij de belangrijkste vergaderingen van de raad voor.

VVD-fractievoorzitter Claire Martens noemt het een hele vervelende situatie. Wat haar betreft kan Wijnants wel aanblijven als voorzitter van het presidium. Martens: “Woensdag is er een fractievoorzittersoverleg en dat is de plek waar we dit moeten bespreken. Daan zal daar ook zitten. Dat is de eerste stap. Het is aan de andere partijen om hem wel of niet als voorzitter te behouden.”

Voorbeeldfunctie

Andere partijen wijzen juist naar VVD. Remine Alberts (SP) vindt dat het aan de liberalen zelf is of hij nog voorzitter kan blijven, Juliet Broersen (Volt) zegt dat de VVD ‘fouten moet rechtzetten’ en Sheher Khan (Denk) zegt dat Wijnants bij zichzelf ten rade moet gaan. Zeeger Ernsting (GroenLinks) zegt vandaag ‘te druk met andere dingen’ te zijn om te reageren, terwijl Lian Heinhuis (PvdA) er nog geen oordeel over wil geven.

Annabel Nanninga (JA21) wil in gesprek met de fractievoorzitters en Wijnants. “We zouden dit als interne partijkwestie van de VVD beschouwen, maar hij is nu eenmaal ook ondervoorzitter van de raad. De raad organiseert sessies over integriteit en gedrag. Integriteit is wat mij betreft niet ‘nooit iets verkeerd doen’, maar betekent ook ‘een open sfeer maken’ om elkaars en eigen gedrag kritisch te kunnen benoemen. Dit moet geen olifant in de kamer worden.”

Nilab Ahmadi (Bij1) wijst erop dat vanuit het presidium ook een voorbeeldfunctie uitgaat. “Het presidium moet onpartijdig zijn en het belang van de hele gemeenteraad dienen. Deze kwestie toont dat daar zeker niet zomaar van uitgegaan kan worden als hij blijft zitten in zijn positie. Hij en de VVD moeten bij zichzelf nagaan of hij de integere persoon is om deze rol te vervullen.”

Levens verwoesten

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk zegt dat ‘Fake-MeToo’ in geen geval zou moeten kunnen. “Het is enorm pijnlijk dat je als vrouw gevraagd wordt om een valse beschuldiging te doen. En het is niet alleen voor vrouwen kwalijk, maar ook voor slachtoffers die dit hebben meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is zwaar genoeg, daar moet je niet lichtvoetig mee omgaan.”

Ze noemt het zorgelijk dat D66 nu achteraf moet horen dat een van hun bestuurders vals beschuldigd zou moeten worden. Net zoals dat ze het schadelijk vindt dat Wijnants gezegd zou hebben dat deze bestuurder niet met vrouwen zou kunnen omgaan. “Het is totaal ongepast dat dit is gebeurd. Het had het leven van deze persoon kunnen verwoesten. Het is aan de VVD om hierop te reageren.”