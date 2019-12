Welke coffeeshop hielp deze Britse journalist na een ‘bad trip’?

Beeld ANP

Adegoke was een weekend in Amsterdam voor een paneldiscussie en wilde graag een keer spacecake proberen. Ze at eerst een kwart van de cake, voelde na een uur niks, en at toen nog een kwart.



Hierna besloot ze mee te doen met een stadswandeling, maar ze voelde zich al snel heel slecht. ‘Het was alsof de wereld langzaam instortte,’ schrijft ze in de brief, die is gepubliceerd in de Britse krant The Guardian. Ze was overtuigd dat iedereen ervoor wilde zorgen dat ze haar vlucht zou missen - die twee uur later zou gaan.

‘Jullie lachten me niet uit’

Het lukte Adegoke om zich naar de dichtstbijzijnde coffeeshop te slepen en daar op de bank neer te ploffen om ‘zachtjes te sterven’. De naam van de coffeeshop kan ze zich niet meer herinneren.

‘Jullie lachten me niet uit toen ik vroeg of ik mijn gezicht ooit weer zou voelen,’ schrijft ze. ‘Jullie gaven me wat te drinken en verzekerden me dat er geen complot tegen mij was.’ Ze is de coffeeshop ‘eeuwig dankbaar voor al het water, de snoepjes, en hoe jullie me in een taxi naar het vliegveld wisten te krijgen’.

Maar bovenal wil Adegoke de medewerkers bedanken omdat ze het uithielden met een ‘zelfingenomen toerist’, die zich ‘compleet belachelijk’ wist te maken in Amsterdam, ondanks dat ze zelf dacht ervaring te hebben met wiet.