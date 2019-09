Welke Amsterdamse buurt zit te wachten op sekswerkers?

Een nieuwe plek voor sekswerkers buiten de Wallen komt dichterbij. Een meerderheid in de gemeenteraad tekent zich hiervoor af, al heeft niemand een idee waar die dan moet komen.

Een rondgang langs de raadsfracties, aan de vooravond van het eerste Wallendebat, levert een diversiteit aan meningen en standpunten op over de toekomst van raamprostitutie. Kort gezegd: tussen D66, Bij1 en GroenLinks aan de ene kant, en ChristenUnie en CDA aan de andere kant, gaapt een enorme ideologische kloof, met als gevolg een totaal andere visie op prostitutie.

Méér ruimte voor de sekswerkers, vinden de progressieve partijen. Sluiting van de Wallen, zeggen de christelijke partijen.

Het debat over de toekomst van raamprostitutie levert één duidelijke conclusie op: burgemeester Femke Halsema heeft zich nogal wat op de hals gehaald.

Deze zomer legde ze vier scenario’s voor aan de stad, die de toekomst van raamprostitutie op de Wallen zullen bepalen. De stad is in haar ogen klaar voor een flinke aanpak van de ‘on­acceptabele situatie’ in dit gebied. Zo’n aanpak moet leiden tot minder drukte en overlast en een betere bestrijding van mensenhandel.

De vier oplossingen die ze heeft gepresenteerd, zijn uitersten en gaan van totale sluiting van de Wallen tot aan juist méér raamprostitutie in de binnenstad. Daar tussenin zitten de scenario’s waarbij een deel van de ramen sluit of de gordijnen dichtgaan.

De gemeenteraad buigt zich morgen over de scenario’s. Een duidelijke meerderheid voor een van de opties tekent zich nog niet af. Wie alles op een rijtje zet, komt wel tot de conclusie dat een meerderheid van de raad zich uitspreekt voor een nieuwe plek voor sekswerkers in de stad, dus buiten de Wallen en het Singel. Bijna alle partijen spreken zich hiervoor uit en dat zou een historisch besluit zijn.

Waar die plek moet komen, ligt gevoelig: welke buurt in Amsterdam zit te wachten op prostitutie?

Als zo’n nieuwe plek er is, luidt de vervolgvraag: gaan de ramen op de Wallen dicht, of niet. Hierover zijn de Amsterdamse politieke partijen verdeeld.

Meer sekswerk in de stad

De progressieve partijen D66, GroenLinks en Bij1 voelen niets voor sluiting van ramen op de Wallen. Femke Roosma van GroenLinks denkt niet dat de drukte en toerisme op de Wallen afnemen als ramen dichtgaan. “De drukte wordt niet veroorzaakt door sekswerkers.”

Ze pleit juist voor méér plekken voor seks­werkers in de stad. “Als ze zich op de Wallen een toeristische attractie voelen, hebben ze een alternatief.” Ook Bij1 is voor méér ramen. “En sekswerk moet worden gedecriminaliseerd,” laat Sylvana Simons weten.

D66 zit ook in dit kamp. Sluiting van ramen zorgt er volgens raadslid Alexander Hammelburg voor dat sekswerkers ondergronds gaan. Bovendien gaat het ‘honderden miljoenen’ kosten om vastgoedbezitters en andere belang­hebbenden op de Wallen uit te kopen.

Deze optie kan rekenen op 19 van de 45 zetels.

Ramen dicht op de Wallen

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP komen niet met een gezamenlijk standpunt. Daarvoor zijn de verschillen te groot. De PvdA vindt namelijk best dat er ramen dicht kunnen op de Wallen. Niet in één keer, maar via een uitsterfbeleid, zegt raadslid Dennis Boutkan. “De druk in het Wallengebied moet minder, het is daar nu overvol. Ik vind dat er beter geluisterd moet worden naar bewoners.”

De PvdA wil wel dat er een alternatief komt voor de sekswerkers, bijvoorbeeld in de vorm van een prostitutiehotel. In de binnenstad, dat wel, maar buiten de Wallen.

De SP zit ook op deze lijn. “In het ideale geval biedt Amsterdam een goed alternatief voor sekswerkers en gaat dan ramen sluiten op de Wallen, zodat de buurt rustiger wordt,” zegt ­Nicole Temmink.

Wil van Soest van de Partij van de Ouderen vindt het ‘te gek voor woorden dat vrouwen nog steeds achter de ramen zitten’. “Wij zijn voor een prostitutiehotel en dan moeten de ramen op de Wallen weg.”

CDA en ChristenUnie willen dat alle ramen op de Wallen dichtgaan, waarmee een toeristische attractie verdwijnt. Beide partijen willen geen ban op prostitutie. “Het is legaal en bestaat helaas nog wel in Amsterdam,” aldus Diederik Boomsma (CDA). Don Ceder van ChristenUnie vindt dat Amsterdam met buurgemeenten op zoek moet naar een nieuwe plek voor sekswerk. “Als het in Amsterdam komt, weet ik wel waar de sekswerkers naartoe gaan: Zuidoost of Nieuw-West.”

Deze optie kan rekenen op elf zetels.

Meer handhaving

De VVD, de grootste oppositiepartij, vindt het nog te vroeg om ramen op de Wallen te sluiten. “Raamprostitutie hoort bij Amsterdam,” zegt Daan Wijnants, “het gaat ons om het beheersen van de drukte. Wij zien de link niet tussen sekswerk en overlast.” De VVD wil eerst meer handhaving om de overlast aan te pakken.

Ook Denk wil nog niet voor één scenario kiezen. “Dat vind ik opportunistisch,” zegt Mourad Taimounti. “Die focus op de Wallen komt mij sowieso de strot uit.” De fractievoorzitter is tegen prostitutie, die hij ziet als een vorm van uitbuiting. “Maar ik ben ook praktisch en weet dat sluiting van ramen ertoe leidt dat vrouwen in de illegaliteit verdwijnen.”

Deze partijen zijn goed voor negen zetels.

De Partij voor de Dieren heeft nog geen standpunt. Forum voor Democratie heeft niet gereageerd. Zij zijn samen goed voor zes zetels.