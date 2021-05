Welke Ajaxhooligan deed wat bij de rellen in Glasgow?

Een politiepatrouille bij het stadion van Celtic FC, voorafgaand aan de wedstrijd Celtic FC - Ajax in 2015. Beeld Getty Images

Ashley, de bardame van de Iron Horse pub in Glasgow ziet steeds meer jonge mannen haar kroeg in komen lopen. Ze hebben allemaal donkere kleren aan, valt haar op. De mannen bestellen niks. Wel ziet ze dat ze glaswerk in hun zakken steken. Ook is er een kleine Schotse man bij de groep. Hij is aan de telefoon met iemand en lijkt door te geven waar de groep zit. Ashley vindt de situatie intimiderend en belt de politie. Het is iets voor half zeven ‘s avonds, donderdag 26 november 2015. Die avond speelt Celtic tegen Ajax.

Ruim een half uur later vertrekt de groep van circa veertig man. Ze lopen richting Gallowstreet, daar zitten veel supporterscafé’s van Celtic-aanhangers. De eerste kroeg die wordt aangevallen is de Emerald Isle Bar. De portier wordt met een metalen paal op zijn hoofd geslagen. Hij hoort de hooligans in het Nederlands tegen elkaar roepen. Circa zeven supporters rennen naar binnen en mishandelen bezoekers. Er wordt met glaswerk gegooid en een aantal cafébezoekers loopt sneeën op in het hoofd.

Mannen met capuchons

Buiten wordt ondertussen ook volop gereld. Een 60-jarige man met een wandelstok krijgt klappen. Als hij op de grond valt, wordt er door tenminste zes man op hem ingetrapt, zal een ooggetuige later verklaren.

Ook de Hoops bar wordt aangevallen door mannen met capuchons op. De eigenaar wordt in zijn gezicht geslagen en breekt zijn kaak op drie plaatsen. Een bezoeker die op dat moment buiten staat te roken wordt neergetrapt en verliest zeven tanden. In Bar 67 is het ondertussen chaos. Ook daar wordt gevochten en met flessen gegooid.

Tweehonderd meter verderop wordt de groep Ajaxsupporters staande gehouden door de Schotse politie. Die filmt hun gezichten en hun identiteitsbewijzen. Veertien van hen worden aangehouden. Een vijftiende verdachte wordt later, op aanwijzen van supportersbegeleiders van de Amsterdamse politie, gearresteerd.

De vijftien verdachten staan de komende tijd terecht voor hun aandeel in de rellen. De zaak werd tot twee keer toe uitgesteld. De eerste keer vanwege de moord op strafadvocaat Derk Wiersum, de tweede keer vanwege corona.

‘Weerzinwekkend’

Maandag stond het eerste vijftal voor de rechter. Tijdens de eerste zittingsdag werden beelden van de bewuste avond getoond. Die zijn tamelijk wazig. ‘Ik zou mezelf ook niet herkennen,’ aldus de rechter wanneer beelden worden bekeken waarop één van de relschoppers te zien zou zijn.

“Er loopt iemand rond met een zwart petje en een wit embleempje. Het zou hem kunnen zijn, maar het blijft voor ons ook giswerk,” erkende een van de twee officieren van justitie over een andere verdachte.

Hoewel het Openbaar Ministerie het had over ‘weerzingwekkend’ geweld, is van vier van de vijf verdachten niet precies duidelijk wat hun aandeel in de ongeregeldheden is geweest. “De centrale vraag is wie verantwoordelijk zijn voor de feiten,” aldus justitie.

Voor vier van de vijf verdachten vraagt het OM om die reden om vrijspraak. Alleen tegen de 28-jarige Ricky van W. wordt zes maanden onvoorwaardelijk geëist. Hij is op beelden van de ongeregeldheden in Bar 67 herkend door een Amsterdamse agent.

Op dinsdag staan vijf andere hooligans terecht en op donderdag 17 juni nog eens vijf.