Welk wijkteam wint straks de Champions League van Amsterdam?

Aan het toernooi doen wat Khan betreft alleen jongeren mee. Beeld Yvonne Smits/ANP

“En dan de finale in de Arena.” Denk-fractievoorzitter Sheher Khan ziet het al helemaal voor zich. Eerst voetbalteams die tegen elkaar spelen om het beste team van het stadsdeel te worden, dan de stadsdelen tegen elkaar en vervolgens tienduizenden mensen op de tribune voor de beslissende wedstrijd.

Khan kwam al in oktober met het opvallende idee om het 750-jarig jubileum van Amsterdam in 2025 mee op te luisteren: een Champions League van Amsterdam. Vrijdag reageerde wethouder Mbarki (Sport) namens het college enthousiast op het voorstel. “Sport moet een belangrijke plek krijgen in het jubileumjaar en daar past een voetbaltoernooi goed bij.”

Voor Khan moet het overigens meer worden dan alleen een leuk voetbaltoernooi. Het idee komt voort uit de coronatijd, toen hij constateerde dat jongeren flink leden onder bijvoorbeeld eenzaamheid. “Ik vind dat we als gemeente de jongeren iets moeten bieden om naar uit te kijken na twee zware jaren. Corona heeft het wij-gevoel in de stad er soms een beetje uitgeslagen. Met zo’n toernooi kunnen we zoveel losmaken in de stad.”

Lid worden

Met warme gevoelens denkt Khan terug aan de grote straatvoetbaltoernooien die twintig jaar geleden in de stad georganiseerd werden. “Ik deed eraan mee en werd daar zo enthousiast van dat ik bij een club ben gaan voetballen.”

Aan het toernooi doen wat Khan betreft alleen jongeren mee. Een van de doelen is om ze lid te laten worden van verenigingen, al geldt er op dit moment voor jongens een wachtlijst bij sportverenigingen. De meeste kansen liggen dan ook bij meisjes, waar vooral in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 nog veel plek is bij verenigingen.

Feestje

Hoewel Khan hoopt dat het enthousiasme voor sportverenigingen toeneemt, gaat het ook om ‘weer eens een echt Amsterdams collectief feestje’. Vooruitlopen op welke buurt de meeste kans maakt wil Khan nog niet, een rol als trainer ziet hij ook niet voor zichzelf weggelegd. “Laat mij maar lekker genieten langs de kant.”

Nu het college enthousiast is, is het aan de raad om wel of niet in te stemmen met het voorstel. Vervolgens moet in samenwerking met jongerenwerkers en voetbalclubs het plan worden uitgewerkt. Dekking voor het toernooi moet gevonden worden in de huidige sportbegroting.