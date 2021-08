Wel toegestaan, geen vergunning: kleine evenementen dupe van ‘krom coronabeleid’

Lofi Opening Weekender in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

“Het is frustrerend,” verzucht Denzel Zurburg van AFP Events, dat komend weekend een buiteneditie van hun feest Intercell op de planning had staan bij De Binnenplaats. “Maar we krijgen geen groen licht.”

Hoewel Zurburg jarenlange ervaring heeft met het organiseren van dergelijke evenementen op dezelfde locatie, geeft de gemeente Amsterdam nu geen vergunning. De reden: ‘vermaak’ is vanwege de coronamaatregelen bij horeca niet toegestaan, dus ook op buitenlocaties waar normaal gesproken een terrasvergunning geldt.

De Binnenplaats, het buitendeel van H7 Warehouse bij Sloterdijk, heeft een terrasvergunning en valt daardoor officieel onder horeca. “Zelfs terwijl daar doorgaans geen terras te vinden is,” zegt Zurburg. “De gemeente wil heel graag, maar de juridische afdeling houdt voet bij stuk: het mag niet volgens de spoedwet. Wij zijn daar nu de dupe van.”

Weinig geschikte locaties

Ook andere locaties worstelen met het verkrijgen van de juiste vergunning, waaronder de Westerunie in Westerpark. Zelfs bij nachtclub Lofi, op het bedrijventerrein achter Sloterdijk, met een enorm buitenterrein, blijven evenementen uit.

Daarmee gaat een groot deel van de schaarse locaties in Amsterdam, die geschikt zijn om dit soort evenementen te organiseren, verloren. Andere clubs beschikken niet over een buitenterrein.

“Het wrange is dat ik wel een vergunning zou krijgen voor een evenement een paar honderd meter verderop, op het grasveld in het Westerpark,” zegt Bart Elshof van de Westerunie. “Maar omdat we hier normaal gesproken een terras houden, gaat het feest niet door. Als ik de infrastructuur zou moeten verplaatsen naar een andere locatie, haal ik met 750 bezoekers de kosten er niet uit. Dat is gewoon te duur.”

De gemeente treft geen blaam, benadrukken beide organisatoren. Elshof: “Zij moeten het beleid uitvoeren, maar ja, het beleid is gewoon zo krom als wat.”

Complex

Volgens een woordvoerder van het kabinet ligt de bal wél bij de gemeente. “Er is inderdaad algemene regelgeving vanuit het rijk, maar het is aan de gemeente om die toe te passen op individuele gevallen, omdat die allemaal net weer anders zijn. Het is dus ook in dit geval aan de gemeente om in te schatten of het evenement daarbinnen past.”

“Wij zien ook dat de regeling complex is en op onderdelen wellicht niet logisch,” zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. “We hebben het dan ook bij het kabinet aangekaart, maar dat heeft nog niet tot aanpassingen in de regelgeving geleid.”

Zolang dat niet gebeurt, kan de gemeente niet anders dan de regeling volgen en uitvoeren, aldus de zegsvrouw. “Er is geen sprake van dat de gemeente Amsterdam zelf andere besluiten neemt. Veel aanvragers willen iets organiseren met muziek op hun terras en dat mag dus niet, en daarom krijgen ze geen vergunning.”