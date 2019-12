Wel steigerdoek met reclame, maar geen werkzaamheden. Mag dat?

Een week reclame aan de gevel levert zo’n 1500 euro op. Dat bedrag wordt verdeeld tussen het reclame­bureau, de vastgoedeigenaar en de gemeente. Beeld Jakob Van Vliet

Times Square, maar dan op de kruising van de Churchilllaan met de Scheldestraat in Zuid. Op drie van de vier hoeken staan steigers waar grote reclamedoeken hangen met een aankondiging van de film The Irishman. De doeken blokkeren het uitzicht, maar bovenal komt er geen daglicht de woningen meer binnen.

The Irishman is gebaseerd op het boek I Heard You Paint Houses. Waar de verf uit het boek refereert aan bloed dat door moorden op de muur komt, wordt op de Scheldestraat echt geschilderd. Althans, in de laatste twee weken van ­september werd dat gedaan. Sindsdien vragen buurtbewoners zich af waarom de steigers er nog staan.

Onnodig lang

De steigers op Scheldestraat 21 werden op 18 september neergezet, vertelt Liese Molenaar (27). Zij en haar huisgenoten, veel thuiswerkers, zagen de schilders in het begin nog af en aan ­lopen, maar sinds oktober blijft het stil. Totdat op half november, twee maanden nadat hun woning al geschilderd was, er een enorm reclamedoek werd opgehangen.

Tot die tijd hingen er blauwe netten, die wel daglicht doorlieten. “Het is ons totaal ondui­delijk waarom de steigers er nog staan en de ­reclamedoeken er opeens kwamen, zonder dat er wordt gewerkt,” zegt Molenaar. “Begrip voor de werkzaamheden hebben we, maar nu zitten we onnodig lang zonder daglicht.”

Ook aan de overkant, Scheldestraat 18-24, ­ervaren de bewoners de steigers en doeken als overlast. Hier kwamen de doeken al vanaf het moment dat de steigers er stonden, waardoor ze al ruim tweeënhalve maand zonder daglicht ­zitten.

Een paar werkzaamheden

Ook hier zien de bewoners en werknemers van bedrijven – de Waxing Company en een kleermaker – onder het pand al ruim een maand niks meer gebeuren. Een bewoner die zelf aannemer is, heeft navraag bij zijn huisbaas gedaan. “Ze zeiden dat nog wat moest gebeuren op het dak, maar we hebben niks zien gebeuren.”

De aannemer zegt niet te geloven dat de bouwvakkers zo lang de tijd nodig hebben om nog ‘een paar werkzaamheden’ te verrichten. Waar hij en zijn buren ook last van hebben: ’s avonds zitten ze juist met fel licht in hun woning, van de verlichting die nodig is om de reclames in het donker te kunnen zien. Volgens de bewoners gingen die lampen pas om middernacht uit.

Verantwoordelijk voor de reclamedoeken en de lichten is blowUP media. In een reactie laat het bedrijf weten dat ze bij klachten van bewoners op zoek gaan naar een passende oplossing. “We hebben de verlichting aangepast naar tien uur. Onze basis is dat iedereen wint. Ook de ­bewoners, die bijvoorbeeld voor die periode een huurverlaging van hun huisbaas krijgen.”

De huisbazen op de Scheldestraat zijn drie verschillende vastgoedbedrijven. Dat precies hier drie grote reclamedoeken te zien zijn, is geen toeval. BlowUP media zegt dat twee vastgoedbedrijven hen hebben benaderd en dat ze zelf de derde hebben aangesproken met de mogelijkheid om steigerdoeken en werkzaamheden te combineren. De gemeente verleent vervolgens vergunningen, waardoor er voor negen weken reclame mag hangen. Een week advertentie ­levert zo’n 1500 euro op. Dat bedrag wordt verdeeld tussen blowUP media, de vastgoedeigenaar en de gemeente.

Geen huurverlaging

Op de vraag of het klopt dat er al enkele weken geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd en de steigers hier alleen nog staan voor de ­reclamedoeken, willen de vastgoedbedrijven (Pronk Beheer voor Scheldestraat 21 en Boersma Vastgoed Beheer voor Scheldestraat 18-24) na meerdere verzoeken niet ingaan. Bij het ­derde pand waar ook een reclamedoek hangt, Scheldestraat 23-25, worden nog wel werkzaamheden verricht, zeggen bewoners.

De gemeente geeft wel antwoord en zegt dat ‘er nog werkzaamheden afgerond dienen worden’ bij de panden. Op de vraag of de gemeente ook controleert bij eventueel misbruik – wanneer de steigers er alleen staan voor reclamedoeken – komt geen antwoord.

Woensdag worden alle steigers en doeken ver­wijderd. Huurverlaging hebben de huisbazen hun huurders niet gegeven, maar voor Molenaar was vooral de duur het probleem. “Wekenlang onnodig in het donker zitten, omdat het winstgevend is voor de huisbazen. Voor je het weet, staat heel Amsterdam vol met zulke ­doeken.”