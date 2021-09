Wel of niet op Romereis: een hoofdpijndossier voor scholen

Het Colosseum in Rome. Beeld Getty Images/EyeEm

Het Vossius Gymnasium is van plan om eind september gewoon naar Rome af te reizen, eerst met de vijfde klassen, een week later met de zesde klassen. “Het wordt vanwege alle beperkingen wel een ander soort reis dan normaal,” zegt schooldirecteur Christine Hylkema. “Kinderen zonder QR-code waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn of al corona hebben gehad, moeten zich om de 48 uur laten testen. Lastig en ingewikkeld, maar we vinden de reis te belangrijk om niet door te laten gaan.”

Een deel van de leerlingen van het Barlaeus Gymnasium zijn vorige week al in Rome geweest, andere klassen zitten er nu. “De meeste leerlingen hebben een groen vinkje, ze zijn ingeënt of hebben een herstelmelding omdat ze corona hebben gehad. Slechts enkelen moeten zich laten testen,” zegt rector Alwin Hietbrink. “En mocht er iemand toch onverhoopt besmet raken en in quarantaine moeten, dan blijft er een docent achter.” Ook het Vierde Gymnasium is van plan om de Romereis voor de vijfde en de zesde klassen in oktober door te laten gaan. De geplande reis voor de vierdeklassers naar Engeland gaat vanwege de strikte beperkingen niet door. “Daar zoeken we een alternatief voor,” zegt rector Jeroen Bergamin.

Het Amsterdams Lyceum heeft de taalreis voor de vierde klassers naar Cambridge geschrapt, maar de reizen naar Spanje en Italië gaan wel door, net als de Romereis. Het ongemak van het geregeld testen van ongevaccineerde kinderen weegt niet op tegen het belang van de trip, vindt rector Tom van Veen. “Op school leer je meer dan rekenen en taal. Zo’n reis is heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Die heeft de afgelopen anderhalf jaar al vertraging opgelopen.”

Alles op alles

Ook andere scholen hebben hun programma omgegooid. Zo gaan de leerlingen van het Cygnus Gymnasium de komende weken niet naar de Ardennen, Parijs en Berlijn, zoals gepland stond. Rector Hanneke de Gier wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de reis naar Rome, die in 2022 moet plaatsvinden, wel door kan gaan. Op het Ir. Lely Lyceum hopen ze ook dat van uitstel geen afstel komt: de werkweek naar Londen in oktober is verplaatst naar mei. “We vinden die reis heel belangrijk, het is een vast onderdeel van ons curriculum,” zegt directeur Jeroen Rijlaarsdam.

Op het Amsterdam Montessori Lyceum is de werkweek naar de Ardennen van deze week wel geschrapt. Rector Wister Grommers: “Het zou te veel gedoe opleveren: kinderen zouden hier én daar getest moeten worden en bij een positief geval moet je in quarantaine. We kijken nog wat we gaan doen met de andere buitenlandse werkweken, later dit jaar.” Het Hyperion Lyceum neemt pas een besluit over het wel of niet doorgaan van buitenlandse reizen na de persconferentie op 20 september en ook het Fons Vitae Lyceum heeft nog geen knoop doorgehakt. Het Hervormd Lyceum heeft de werkweek voor de tweedeklassers naar de Ardennen afgeblazen, de meerdaagse tripjes binnen Nederland gaan wel door. De Romereis van het Gerrit van der Veen College is ook geschrapt.

Op het St. Ignatius Gymnasium leidde het op het laatste moment schrappen van de reis naar Rome – ouders, leerlingen en docenten werden pas maandag geïnformeerd – tot grote onvrede. Ouders probeerden om de schoolleiding ervan te overtuigen de trip toch door te laten gaan en opperden zelfs om de vliegreis om te zetten in een reis per bus. Ook zijn de bereid om gezamenlijk de kosten van eventuele PCR-tests te dragen en om een ‘calamiteitenpot’ te maken, om ‘onvoorziene kosten te dekken, daar waar verzekeringen deze niet dragen’.