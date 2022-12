Wel kopen en dan geen vuurwerk afsteken? ‘Die regels, belachelijk natuurlijk’

De verkoop van vuurwerk is weer begonnen, gedurende drie dagen mag dat legaal. Alleen, het vuurwerk daarna afsteken mag niet in Amsterdam. Het leidt tot onbegrip in de winkels. ‘Het lijkt wel het drugsbeleid.’

Op het Zonneplein in Noord, boven damesmodezaak Carla’s Look, hangt een groot spandoek in fel oranje: vuurwerk. Dat daar geen misverstand over bestaat.

De verkoop van vuurwerk is weer begonnen, drie dagen lang, en al 25 jaar wordt in die periode alle damesmode in Carla’s Look volledig vervangen door dozen vol vuurwerk.

Een vader en zoon bekijken de uitgestalde waar. Ze weten dat je in Amsterdam geen vuurwerk mag afsteken, toch? Vader Gunnar (56): “Wij wonen tussen de weilanden. Daar kan het wel. En we doen niet al te gek met het zware werk. We willen ook geen handen eraf.”

Ook zoon Romeijn (13) is tevreden. “Dit is ook leuk. Het knalt. Het is het beste dat je in Nederland kunt krijgen, dus dan doe ik dat maar. Wel jammer dat het allemaal steeds strenger wordt.”

Daar is de eigenaar van Carla’s Look (‘Nee, mijn naam moet ik niet in de krant’) het helemaal mee eens. “Die regels, belachelijk natuurlijk. Wel verkopen, maar niet afsteken, ik vind dat zo’n onzin. Kijk, Nederlanders willen gewoon vuurwerk afsteken. Klaar.”

Twijfels

Over de enquête waaruit blijkt dat zo’n tachtig procent van de Amsterdammers van vuurwerkoverlast af wil, heeft hij zijn twijfels. “Dat wordt gezegd. Maar je weet niet of die ambtenaren dat alleen hebben gevraagd aan mensen die een hekel hebben aan vuurwerk. Die peilingen zijn zo lang als ze breed zijn.”

De rij met klanten staat inmiddels tot op de stoep. Achteraan staat een vijftiger: “Ik steek het gewoon af. Er wordt het hele jaar vuurwerk afgestoken. Op grote festivals, overal. Martin Garrix stak afgelopen jaar tijdens een feest nog vuurwerk af van zijn eigen balkon.”

In de handhaving heeft hij toch al weinig vertrouwen. “Je mag hier ook niet fout parkeren. Moet je eens om je heen kijken. De laatste boete is een paar jaar geleden uitgedeeld.”

IJzerhandel Spaarndam

Dé plek voor vuurwerk in de Spaarndammerbuurt is, ook alweer 24 jaar, IJzerhandel Spaarndam. Hier hangt een spandoek in iets subtieler geel, wel dwars over de stoep. Binnen draait Caraïbische muziek. De ijzerwaar zit tijdelijk verstopt achter een plastic zeil.

“Kijk,” zegt een jongetje voor de ingang tegen zijn moeder. “Ze hebben het omgetoverd tot vuurwerkwinkel! Waar is Tony?”

“Die zit binnen tussen de bommen en granaten,” antwoordt de moeder. Ze lopen verder.

Binnen is het nog niet heel druk, klanten komen vooral bestellingen ophalen.

“Dat is typisch Nederland,” zegt Jordy Peetoom (30), zoon van eigenaar Tony. “De laatste dag zullen ze wel weer allemaal in de rij staan, waarschijnlijk.”

“Dat is traditie,” zegt medewerker René Hoogakker (58). “De laatste dag maken ze een vast rondje. Eerst gaan ze oliebollen halen, dan drank, en daarna komen ze hier in de rij staan. Dat vinden ze gezellig.”

Peetoom overhandigt een klant twee plastic zakken vol, bestelling nummer 473. “Je mag het wel kopen,” zegt hij. “Maar dan moet je er in de doos naar gaan kijken. Al het leuke moet weer verboden worden.”

De klant rekent 83,98 euro af en zegt zich geen zorgen te maken. “Ik ga lekker buiten de stad.”

Het zijn vooral mannen die vuurwerk komen kopen, onder hen opvallend veel vaders met zonen. Zo ook Louis (51) en Bras (11). Gaan ze die volle plastic zak met oudjaar afsteken?

Louis: “Klaarblijkelijk wel.”

Bras: “Dit is allemaal categorie 2. Dat mag wel.”

Louis: “Het is ook maar voor 40 euro. Ik ben niet zo’n fanaat. Hij wel.”

Bras: “Ik heb thuis wel nog categorie 1.”

Louis: “Hoho, dat is maar één rotje. En doe maar geen achternaam.”

Middenweg

Eenzelfde pontificaal geel spandoek hangt over de stoep én het fietspad van de Middenweg. Bij Dam Feestartikelen is de verkoop ook begonnen. De halve winkel is ervoor uitgeruimd.

“Dat zijn de regels, hè,” zegt eigenaar Pim Santhuizen (58). “Waar vuurwerk ligt, mogen geen andere klanten komen. De stromen moeten gescheiden blijven.”

Over regelgeving heeft Santhuizen nog wel meer op te merken. “Stel, je legt een snoepje vlak voor een kind. Dan zeg je: ‘Je mag het niet opeten. Maar als je het wel doet, krijg je geen straf.’ Dat is toch niet uit te leggen? Maar ja, allemaal dankzij onze burgemeester, hè.”

Naast hem achter de balie wijst medewerker Daisy van Kranen (46) naar de richting van de Middenweg. “En daar in Diemen mag het wel.”

Santhuizen: “Ik vind: je moet geen regels maken die je niet kunt handhaven. Want je stuurt ook nog eens die boa’s de straat op om te controleren. Zonder wapen hebben ze dat gezag helemaal niet. Dat kun je toch niet van hen vragen? Het is onverantwoord om die mensen zo de vuurlinie in te sturen.”

Van Kranen: “Letterlijk en figuurlijk.”

De zaken gaan aardig. Ook hier wordt komende zaterdag de grootste drukte verwacht.

Buiten stapt Menno (47) met een volle plastic tas op de fiets. Hij heeft geen last van het verbod. “Ik ga naar Vlieland. Maar als ik hier was gebleven, had ik het ook afgestoken.”

Voor een verbod op het zware werk heeft hij nog begrip. “Maar die potten met siervuurwerk toch niet? Ze zijn mooi en veilig, en het duurt ook niet zo lang. Ik vind het allemaal een beetje gek. Het ene mag wel, het andere mag niet. Het lijkt wel het drugsbeleid.”