Wel gevaccineerd, geen QR: ongedocumenteerden staan buitenspel

Beeld ANP

In september beloofde het ministerie van VWS dat ongedocumenteerden na vaccinatie een QR-code zouden krijgen. Het coronatoegangsbewijs is voor deze groep niet vanzelfsprekend omdat de meesten niet over een burgerservicenummer beschikken. “Zonder BSN is het lastig te achterhalen of iemand daadwerkelijk gevaccineerd is, waardoor we ze vooralsnog niet van een QR-code kunnen voorzien,” legt een woordvoerder van VWS uit.

VWS stelde veel in het werk om ongedocumenteerden gevaccineerd te krijgen. Zo gingen in Amsterdam prikteams van de GGD langs bij opvanglocaties waar ongedocumenteerden wonen. Hierbij zijn duizenden mensen in opvanglocaties op deze manier gevaccineerd. Maar de volgende stap, een QR-code, laat op zich wachten.

Ondertussen groeit de onvrede bij ongedocumenteerden. De belemmeringen stapelen zich op, zo ervaart ook een 21-jarige man uit Nigeria, die niet met zijn naam in de krant wil, zonder BSN. “Een paar maanden geleden heb ik me laten vaccineren, maar ik zit nu nog steeds te wachten op een QR-code. Langzamerhand ben ik mijn vertrouwen in de overheid volledig kwijt. Ik voel me op deze manier echt vergeten. Ik kan niet met mijn vrienden naar een café. Je wordt op deze manier een beetje losgerukt van de rest.”

Opvangorganisaties lukt het voor sommige ongedocumenteerden met pijn en moeite toch een QR-code te bemachtigen. Het gaat om ongedocumenteerden die, bijvoorbeeld door een afgewezen asielaanvraag, een BSN hebben dat niet gekoppeld is aan een adres. Anouk van Nuland, coördinator bij de Maya Angelou-opvang – een stichting die zich inzet voor 24 ongedocumenteerde vrouwen – zegt dat het eigenlijk alleen lukt als een GGD-medewerker meedenkt over de mogelijkheden. “Het ligt er maar net aan welke GGD-medewerker je aan de lijn krijgt. Wij hebben het voor acht mensen met een BSN geprobeerd, bij drie is het maar gelukt.

Geen DigiD

Dat geluk viel de Surinaamse Zabida ten deel. “Omdat ik nog een BSN had, lukte het de GGD te achterhalen dat ik gevaccineerd ben. Het heeft wel aardig wat belletjes en tijd gekost,” vertelt ze. “Ik ben erg blij dat ik nu eindelijk een code heb. Maar vrienden van mij zijn nog altijd in afwachting,” verzucht ze.

Een woordvoerder van de GGD Ghor laat weten dat er hard wordt gewerkt om mensen die in een soortgelijke situatie als Zabida te helpen. “Wij zijn hier uiteraard niet blij mee. We begrijpen dat het een vervelende situatie is. Het oplossen van al deze individuele gevallen is maatwerk. Soms is het een technisch probleem, soms kloppen de gegevens niet in ons systeem, soms is het een combi van beide en soms vraagt de oplossing meer tijd dan wij willen.”

Van Nuland begrijpt niet dat de oplossing van VWS zo lang moet duren: “Er werd destijds ontzettend snel gehandeld om deze mensen te vaccineren. Maar nu het individuele belang van ongedocumenteerden aan bod komt, duurt het ineens ontzettend lang om ze van dienst te zijn. Er wordt ook weinig gecommuniceerd over de voortgang. Zeker nu de 2G-regeling, waarbij een test niet meer volstaat als toegangsbewijs, eraan komt, is het van belang dat deze mensen snel geholpen worden.”