Wel geld afgeschreven, geen saldo erbij: storing leidt tot parkeerzorgen voor Amsterdammers

Ook de Amsterdammers die dit weekend niet tegen gereduceerd tarief konden parkeren, werden door de scanauto op de bon geslingerd. Beeld Peter Hilz/ANP

De 82-jarige vader van Arjen Noorbergen kwam vorig weekend bij hem op bezoek in Amsterdam Oud-West. Daar is het normale parkeertartief 6,50 euro. Met de bezoekersvergunning wordt dat 2,10. Noorbergen had op zondag echter onvoldoende saldo en wilde het bijplussen met 50 euro.

Dat bedrag werd wel afgeschreven, maar niet toegevoegd aan zijn account. Hij belde met het gemeentelijke nummer 14020, maar kreeg te horen dat hij maandag terug moest bellen. “De keuze was: of het straattarief betalen, of de gok nemen.”

Volgens een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) was er vrijdag een storing bij de Rabobank, waardoor er wel geld werd afgeschreven, maar niet bijgeboekt. Dit probleem speelde bij zo’n zevenduizend mensen. “Helaas was de Rabobank niet bereikbaar voor hulp dit weekend, dus het kon pas daarna worden opgelost.”

Scanauto

Noorbergen is verbaasd dat de gemeente niet direct hulp kon bieden, vooral omdat de storing al sinds vrijdagmiddag speelde. Hij vindt dat de gemeente met name tijdens het weekend beschikbaar moet zijn voor hulp, vooral omdat mensen juist dan vaak bezoek ontvangen.

Maandag kreeg Noorbergen zijn 50 euro alsnog bijgeschreven, maar een medewerker van de gemeente liet hem wel weten dat er een boete à 111 euro onderweg was naar zijn vader. Noorbergen had namelijk de gok genomen, en hoewel het systeem het niet deed, was binnen een uur de scanauto al langs geweest. En inderdaad, woensdagochtend kwam de boete binnen.

Vol straattarief? Pech

Die boete hoeft hij niet te betalen, aldus de gemeente. Dat geldt ook voor de anderen die toch een naheffing hebben gekregen. “We hebben een overzicht gemaakt van alle mensen die geprobeerd hebben saldo bij te boeken, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zij geen naheffing krijgen. Als iemand toch ten onrechte een naheffing heeft ontvangen dan zal die kwijtgescholden worden als er bezwaar wordt ingediend.”

Wie de gok niet durfde te nemen en voor het volle straattarief koos, heeft pech. Volgens de gemeente is niet te achterhalen voor wie dit allemaal geldt. Wel stelt de woordvoerder bij een volgende storing eerder te willen communiceren wat er aan de hand is, om onduidelijkheid te voorkomen.