Wel gekwalificeerd, niet aangenomen: stelt GGD Amsterdam te hoge eisen aan contactonderzoekers?

Esther Wouters werd niet aangenomen als BCO’er: ‘Je wordt heel koel afgeserveerd met een automatisch verstuurd antwoord als je niet zeven dagen per week beschikbaar bent.’ Beeld ANP

De 51-jarige Esther Wouters solliciteerde twee weken geleden via een uitzendbureau bij de GGD om te helpen bij het bron- en contactonderzoek (BCO) in Amsterdam. Als hbo’er met een medische achtergrond leek ze een geschikte kandidaat. Toch werd ze afgewezen.

Bij Wouters was de verbazing groot. “Het was voor mijn gevoel een burgerplicht. Ik ben projectleider van beroep en dagvoorzitter in de evenementenbranche, maar daar is nu minder werk in. Een paar jaar geleden heb ik een certificaat ‘medische basiskennis’ gehaald en door mijn beroep heb ik ook goede gespreksvaardigheden. Dus ik dacht geschikt te zijn. Maar doordat ik niet zeven dagen per week beschikbaar ben, werd ik afgewezen.”

De eisen die de Amsterdamse GGD stelt aan sollicitanten voor de functie van BCO’er zijn niet mals. Er wordt een hbo+ werk- en denkniveau gevraagd en een (para) medische achtergrond. Daarnaast moeten sollicitanten beschikken over ‘sterke communicatieve vaardigheden’ in het Nederlands en Engels, minimaal 24 uur per week beschikbaar zijn (bij voorkeur 36 uur) en ‘zeven dagen in de week inzetbaar zijn binnen de uren van het contract’.

‘Belachelijk’

Wouters, die de email met haar afwijzing op Twitter deelde, was ‘verontwaardigd’. “Ik vond het belachelijk. Je wordt heel koel afgeserveerd met een automatisch verstuurd antwoord als je niet zeven dagen per week beschikbaar bent.” Naar aanleiding van haar tweet namen recruiters namens de GGD’s van Leiden en Flevoland contact met haar op om te informeren of ze een paar dagen in de week aan de slag wilde als BCO’er. De eisen die er worden gesteld verschillen namelijk per GGD.

Lieve mensen, jullie zijn er bij deze allemaal getuige van dat deze goedwillende hbo-er met medische achtergrond haar best heeft gedaan tegen minimale beloning iets bij te dragen aan het terugdringen van #COVID19 middels #bronencontactonderzoek bij de @GGDAmsterdam. Niet welkom. pic.twitter.com/FHJXanwOW2 — Esther Wouters (@esther_wouters) 17 augustus 2020

Veldepidemoloog Amrish Baidjoe, onder andere verbonden als adviseur aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is kritisch op de Amsterdamse GGD over de selectieprocedure voor BCO’ers. Volgens hem is er veel onduidelijk over het proces en worden er te hoge eisen gesteld. “Bij het bron- en contactonderzoek moet je zoeken naar verschillende soorten profielen. Medewerkers die medische vragen beantwoorden, moeten een medische achtergrond hebben. Maar daarnaast heb je andere profielen nodig. Er wordt immers gewerkt met scripts die voorgelezen worden in een callcenter. Pas als medewerkers daar medische vragen van besmette personen krijgen, moet je doorverbinden naar iemand met meer kennis.”

Dat het BCO een paar weken geleden in Amsterdam en Rotterdam tijdelijk afgeschaald moest worden, verbaasde de Baidjoe. “Het BCO is de eerste dijk bij het voorkomen van snelle verspreiding van het coronavirus. Het ziekenhuis is de laatste fase en je wil voorkomen dat mensen daar terechtkomen. Het lijkt erop alsof Nederland op de rem heeft gestaan om te investeren in BCO. Ik snap niet dat het hier niet lukt. Pas toen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ‘carte blanche’ gaf, ging het sneller en waren er twee weken nodig om met een nieuw plan te komen.”

Inwerken

Wouters kreeg in de week na haar afwijzing meer begrip voor de GGD. “Niet het vinden van mensen is een probleem, maar het inwerken van mensen,” hoorde ze na haar afwijzing van een medewerker van uitzendbureau Manpower.

Volgens Baidjoe had det inwerken van mensen deze zomer goed geregeld moeten worden. Maar aangezien daar te laat mee is begonnen, moest het BCO prematuur weer worden afgeschaald. “Toen het signaal kwam dat er werd opgeschaald en iedereen getest mocht worden, konden Amsterdam en Rotterdam het twee weken later al niet meer aan. Bij de eerste verdubbeling was het al klaar.”

Dat er te weinig mensen beschikbaar zijn voor het BCO ligt volgens Wouters ook aan het salaris. “Het gaat om 17,49 euro bruto per uur en daarvoor vraag je een goed opgeleide hbo’er met een medische achtergrond. Wie zit er thuis met zulke kwalificaties?” Baidjoe vindt ook dat er een ‘marktconform salaris tegenover moet staan’. “Als je ze voor langere tijd wil houden, moet je ze goed betalen. Dan heb je over een paar maanden misschien ervaren krachten die weer anderen kunnen trainen en ook even pauze kunnen nemen na wekenlang keihard werken.”

Wie solliciteert via uitzendbureau PDZ wordt een brutosalaris tussen de 2700 en 4000 euro beloofd, afhankelijk van de ervaring.

‘Geweldig goed werk’

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) nam het vorige week op voor de GGD tijdens een debat in de gemeenteraad. “Ze doen geweldig goed werk. Dag en nacht en in het weekend, daar boffen de Amsterdammers mee.” Volgens de wethouder is er vanaf het begin van de crisis opgeschaald bij de GGD. “Er zijn zo’n tweehonderd extra mensen aangenomen. Hoe snel we kunnen uitbreiden ligt aan hoe snel je mensen kan inwerken.”

In een brief van de Veiligheidsregio van twee weken geleden is te lezen dat de GGD probeert 25 extra mensen per week op te leiden. Vanaf deze week zou het BCO weer op peil moeten zijn, zei GGD-directeur José Manshanden twee weken geleden tijdens een technische sessie in de gemeenteraad. Of dat doel gehaald gaat worden, is niet bekend. In een reactie zegt de GGD dat op basis van de eisen die gesteld worden de ‘werving tot nu toe goed gelukt is. “Er is voldoende aanbod vanuit de markt.”