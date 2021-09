Wel een vol Zandvoort, geen volle congreszaal? De beursbranche is er klaar mee

De RAI wordt al anderhalf jaar niet meer gebruikt als congrescentrum. Beeld ANP

“Het doet pijn aan de ogen,” zegt topman Erik-Jan Ginjaar van congreshotelgroep Postillion, als hij vrijdag naar beelden van de Formule 1 in Zandvoort kijkt, met volgepakte tribunes, lange rijen dicht opeengepakte mensen voor de ingang, overvolle treinen en drukke straten. “Waarom kunnen veel veiliger georganiseerde meerdaagse congressen niet, en dit wel? We staan voor lul bij internationale congresorganisatoren. Die zien deze beelden ook. Ik kan hen niet uitleggen waarom ze bij ons niet terecht mogen.”

“Tot nu hebben we gezegd: we houden ons aan de maatregelen, maar mijn geduld is op. Onze toon gaat veranderen. Een dialoog helpt altijd meer, maar we zoeken al anderhalf jaar de dialoog. Voor niks. We worden in een hoek gezet.”

De branche sluit zich opnieuw aan bij de demonstraties volgende week van Unmute Us. Sommige congresbedrijven overwegen meerdaagse evenementen alsnog door te laten gaan. “Ik wil alleen liever niet de route richting rechter inslaan,” zegt Ginjaar. “Dan gooit de overheid de deur helemaal dicht.”

Van kwaad tot erger

Eerder op de vrijdag werd bekend dat het kabinet een eventuele versoepeling nog eens vijf dagen uitstelt, omdat de benodigde wetgeving nog niet rond is. “Het gaat van kwaad tot erger. Ze kunnen niet langer uitstellen.”

“We hebben donderdagavond overleg gehad met de vier verantwoordelijke bewindslieden,” zegt Riemer Rijpkema, voorzitter van brancheorganisatie Eventplatform. “Maar die willen geen besluiten nemen voor 20 september. Men zegt geen risico te willen lopen. Maar loop je met de Formule 1 dan niet ook risico? Het is naïef om te denken dat de grand prix wel kan doorgaan en een beurs niet.”

“We zien volle tribunes, volle treinen, volle straten. Er wordt in Zandvoort nauwelijks iets gemanaged. Dat gaat bij beurzen en congressen echt wel beter. Dat is heel frustrerend voor een branche die al achttien maanden op slot zit. Waarom zij wel, en wij niet? Maar als je die vraag dan aan het kabinet, OMT of RIVM stelt, dan draait men voortdurend om het antwoord heen.”

Lacherig over Nederlands beleid

Volgens Michiel Lindenbergh, commercieel directeur van de Beurs van Berlage, weten internationale opdrachtgevers niet waar zij aan toe zijn. “Zij raadplegen onze overheidswebsite en snappen er niks van. Mogen ze wel komen? Hoe zit het met reizen van binnen en buiten Europa? Wanneer gaat alles weer open? Er is geen duidelijk routeplan met een streefdatum. Opdrachtgevers worden nu haast lacherig van het zwalkende Nederlandse beleid. In het buitenland zijn er veel duidelijkere lijnen uitgezet.”

“Het kabinet moet nu dat signaal geven zodat opdrachtgevers weer vertrouwen krijgen en we evenementen kunnen plannen,” aldus Vincent de Ridder van de Kromhouthal in Amsterdam-Noord.

Dat per 1 oktober ook nog eens de overheidssteun ophoudt, is helemaal onverteerbaar. “Het is van groot belang dat er duidelijkheid komt over nieuwe steunmaatregelen. Die is hard nodig. Onze bijeenkomsten vergen lange voorbereidingstijden. We staan niet direct weer volledig aan, zoals een restaurant of een nachtclub. Het duurt veel langer voordat dit soort bijeenkomsten weer in weer in volle omvang terug is.”

Minister Stek Blok van Economische Zaken heeft aangegeven hierover pas na de volgende persconferentie op 14 september te willen praten.