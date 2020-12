Weken geleden betrapt met 30 kilo cocaïne, nu alweer vrij

Beeld Getty Images

De vrijlating is opmerkelijk, want op de handel in tientallen kilo’s cocaïne staan jarenlange celstraffen. De inkoopprijs van 30 kilo cocaïne wordt geschat op meer dan 600.000 euro, de straatwaarde na versnijding ligt nog veel hoger.

Een Rotterdamse verdachte uit de Amsterdams-Rotterdamse drugsorganisatie stond onder observatie omdat hij op 24 november zou worden gearresteerd tijdens een grote actie.

Katvanger

De avond voor de geplande inval bij hem zag het observatieteam hoe twee mannen iets ophaalden bij de verdachte.

Toen ze werden aangehouden, hadden ze 30 kilo cocaïne in een verborgen ruimte in hun auto, die op naam staat van een katvanger. In die verstopplek lag ook een versleutelde Blackberry, waarmee criminelen afgeschermd communiceren.

Eén van de verdachten probeerde tevergeefs te vluchten.

Hoger beroep

Tot verbazing van velen liet de Amsterdamse rechtbank de mannen deze week niettemin vrij omdat het risico dat ze in de aanloop naar hun strafzaak opnieuw in de fout zullen gaan, als klein werd ingeschat.

Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan tegen de opmerkelijke vrijlating.

Advocaat Guy Weski van één van beide verdachten is verheugd over de beslissing van de rechters. “De rechtbank heeft het criterium van de herhalingsgrond terecht toegepast en duidelijk gemotiveerd. Ik zie het hoger beroep dan ook met vertrouwen tegemoet.”