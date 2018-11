Weinig winkelleegstand, huren lopen snel op

Dat heeft wel gevolgen voor de huurprijzen die winkeliers moeten betalen. In 47 van de 128 onderzochte Amsterdamse winkelstraten is volgens vastgoedadviseur Cushman & Wakefield de gemiddelde winkelhuur het afgelopen jaar gestegen.



Dat betekent dat die straten, veelal in het centrum en in de belangrijkste winkelgebieden van de stadsdelen, minder aantrekkelijk worden voor lokale winkeliers, omdat alleen ketens de prijzen kunnen betalen.



Nieuwe huurders

Die stijging gaat op voor nieuwe huurders, of voor winkeliers van wie - na vijf of tien jaar - het huurcontract standaard wordt herzien. Zittende winkeliers betalen over het algemeen een vaste huurprijs gedurende de looptijd van hun contract.



Traditioneel is de Kalverstraat, met huurprijzen tussen de 2200 en 3000 euro per vierkante meter per jaar, de duurste winkelstraat van het land.



In maar één winkelgebied, Winkelcentrum Boven 't Y, is de huur gedaald; tot tussen de 125 en 450 euro per vierkante meter per jaar. Al jaren wordt tevergeefs geprobeerd het winkelcentrum op te knappen, maar doordat de winkelpanden in handen zijn van verschillende eigenaars, komt het daar maar niet van.