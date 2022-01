Weinig draagvlak bij partijen voor nieuw erotisch centrum in Zuidoost en buitenwijken

De wallen in het centrum van de stad. Beeld ANP

Het ziet er naar uit dat er weinig politiek draagvlak is voor de bouw van een erotisch centrum in een van de bestaande buitenwijken. Onder meer GroenLinks, de grootste partij van de stad, sprak donderdag tijdens een raadsdebat uit dat het gebied rondom de Johan Cruijff Arena in Zuidoost op het eerste gezicht geen geschikte plek is.

“Deze locatie ligt wat mij betreft niet voor de hand,” zei GroenLinks-raadslid Femke Roosma. “Het lijkt mij een verkeerd signaal om een erotisch centrum in Zuidoost te bouwen, alsof we de problematiek daar neerleggen. Een locatie bij congrescentrum RAI lijkt ons vele malen geschikter.”

‘Niet in een woonwijk’

Ook coalitiegenoot SP is hierop tegen, de VVD zegt ‘vraagtekens’ te zien bij de optie voor Zuidoost. “Bouw het niet in een woonwijk en zeker niet in Zuidoost en Nieuw-West waar we de leefbaarheid proberen te verbeteren,” zei SP-raadslid Erik Flentge. Volgens Denk is de Zuidas de beste plek voor een erotisch centrum: ‘dan kan het pand verstopt worden tussen de gebouwen die daar al staan’, zei duoraadslid Sheher Khan.

Een marktverkenning die de gemeente heeft uitgevoerd zou uitwijzen dat er onder potentiële exploitanten van het erotisch centrum een voorkeur bestaat voor een plek nabij de RAI/Zuidas.

Wallen ontlasten

Diverse bewonersgroepen, met name uit Zuidoost en het Eenhoorngebied in Oost zijn recent in verweer gekomen tegen een gemeentelijke lijst met acht locaties die nader onderzocht worden op geschiktheid voor de komst van een erotisch centrum. Zo’n pand met 100 werkplekken voor prostituees moet de Wallen ontlasten. Volgens burgemeester Femke Halsema hangt de bouw van een erotisch centrum samen met een vermindering van het aantal raambordelen in de binnenstad.

Mogelijke locaties nieuw erotisch centrum (niet op volgorde) Amstel III (Zuidoost) Arenapoort (Zuidoost) Sloterdijk 2 Zuid (Nieuw-West) Sloterdijk 2 Noord (Nieuw-West) Zuid/RAI (Zuid) Eenhoorngebied (Oost) Het watergebied van Amsterdam (overig) Nieuwbouwwijk Haven-Stad (Haven-stad)

Het locatieonderzoek is volgens de burgemeester breed opgezet, zodat er uiteindelijk twee of drie geschikte locaties overblijven, waarna de gemeenteraad de knoop doorhakt. Pas daarna zal de bewonersparticipatie van start gaan.

Halsema zei niet of ze Zuidoost nu afschrijft als locatie, maar corrigeerde de raadsleden wel. “Natuurlijk houden we rekening met het welzijn van de bevolking. Maar de beide locaties in Zuidoost die op de lijst staan (Arenapoort en Amstel III, red.), zijn geen woonwijken.” De burgemeester waarschuwde voor het zogeheten nimby-effect, dat staat voor not in my backyard. De bewoners van de binnenstad ondervinden nu ook veel overlast, zei Halsema.