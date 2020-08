Weinig bomen omgevallen, toch ‘een enorme klus’ voor de gemeente

Een omgevallen boom op de Egelantiersgracht in het centrum. Beeld ANP / Hollandse Hoogte

Alle 300.000 bomen van Amsterdam hebben een eigen paspoort, waarin niet alleen informatie als soort en hoogte staat, maar ook de staat waarin de boom verkeert. Dit paspoort wordt iedere drie jaar geüpdatet, na een bomencontrole. In de binnenstad gebeurt een dergelijke controle zelfs jaarlijks.

“Op basis van die controles voeren we voor bepaalde bomen ook stormproeven uit,” vertelt Kaljee. Er wordt dan een grote kabel bovenin de boom gehangen, met een speciaal motortje, waarmee aan de boom getrokken wordt. “Zo kunnen we zien hoe de boom beweegt en of deze een storm aan zou kunnen.” Ieder jaar gebeurt dit bij tientallen bomen in de stad.

Het kan de beperkte schade verklaren: er zijn tot nu toe slechts twintig meldingen gedaan van omgevallen bomen. “Nu ziet iedereen een boom in de gracht liggen, maar valt een omgevallen boom in het bos minder op. Er zal dus nog wel wat bij komen uit bijvoorbeeld het Vliegenbos of het Amsterdamse Bos.” Maar toch: de schade lijkt mee te vallen, aldus Kaljee.

Bomen in de sportschool

Met storm Francis had Nederland te maken met een zuidwestenwind, een gunstige factor. “Daar komt de wind meestal vandaan. De bomen raken daaraan gewend. Je moet het zo zien: bij harde wind staan die bomen in een sportschool. Ze worden dus elke keer sterker: de wortels worden dikker, en ze maken zelfs extra wortels aan de kant waar de wind vandaan komt.”

Toch was Kaljee er van tevoren niet geheel gerust op. “Bij elke storm slaap ik slecht, want een storm verrast altijd. Soms ben ik onrustig, maar buigt de storm net voor Amsterdam af en is er niets aan de hand. Maar als ik wel een keer slaap, liggen er opeens honderd bomen om. Je weet het nooit.” Dat is deels te danken aan de hoge gebouwen in Amsterdam, waardoor de wind sneller door de stad raast. Dat versnellingsaspect, ook wel het ‘venturi-effect’, kan voor verrassingen zorgen.

De storm heeft haar hoogtepunt inmiddels bereikt. “Nu gaan we als de donder die bomen weghalen. Die gaan we zo snel mogelijk herplanten. Dat wordt nog een hele opgave, want de stad is al met een enorme operatie bezig: deze winter worden er 1500 nieuwe bomen geplant. Hopelijk kunnen deze omver gewaaide bomen dan ook nog mee, maar we zullen er weken zoet mee zijn.”

Ook de bomen die nog overeind staan, blijven dat niet gegarandeerd. Bomen die vanwege de storm scheef zijn gaan staan, zullen namelijk verwijderd moeten.

Levende wezens

Als bomenliefhebber is elke omgevallen boom er voor Kaljee één te veel, maar erger vindt hij de schade die het aanricht. “Een omgevallen boom is vanuit mijn vakgebied nog interessant, maar voor mensen kan het heel wat leed met zich meebrengen. Mensen die een bootje verliezen of met een platte auto zitten. Dat is weliswaar materiële schade, maar toch pijnlijk.”

Als boomspecialist is het zijn ‘ultieme droom’ om na de grootste storm te kunnen zeggen dat er geen één boom is omgevallen, maar: “Het blijven levende wezens die zich niet altijd voorspelbaar gedragen. Dat maakt het werk ook zo buitengewoon boeiend.”