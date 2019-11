Weigering pedoclub door Pride was geen discriminatie

Canal Parade 2019. Beeld ANP

Begin maart dit jaar weigerde Pride Amsterdam om de pedoclub ‘Kinderbevrijdingsfront’ mee te laten doen aan de Canal Parade. De pedoclub wilde op een boot staan of een plek ergens in de stad krijgen.

“Dat wilden we meteen niet,” zegt Lucien Spee, directeur van Amsterdam Pride. “De redenatie van de pedoclub om wel mee te mogen doen, is dat zij en wij tot 1971 met elkaar optrokken.”

Spee legt uit dat homoseksuelen veroordeeld konden worden voor het hebben van seks als iemand jonger dan 21 was, terwijl de grens voor heteroseksuelen op 16 lag. “Wij vochten in die tijd voor de 5 jaar verschil. Wij vochten voor gelijke rechten. Wat zij doen is vechten voor pedoseksualiteit.”

Flyeractie

Nadat Canal Parade meermaals liet weten dat de pedoclub niet welkom was, besloten zij om tijdens de Amsterdam Pride Walk te gaan flyeren. In het Vondelpark moest de politie vervolgens ingrijpen nadat omstanders heftig reageerden. De pedoclub wilde tijdens de Canal Parade wederom gaan flyeren, maar besloot hiervan af te zien na advies van de politie en burgemeester Femke Halsema.

Wel stapte de pedoclub naar de College voor de Rechten van de Mens om hun gelijk te halen, maar zonder succes. In de uitspraak van de rechter staat dat personen met een pedofiele geaardheid geen bescherming genieten op grond van de Algemene wet gelijke behandeling.

Spee: “We zijn hier heel erg blij mee. We vonden dat we al in ons recht stonden, maar het is goed dat het wordt bevestigd dat hun eisen niet binnen de wet vallen.”

Via Twitter schrijft de pedoclub dat ze overwegen verdere juridische stappen te ondernemen tegen de uitspraak.