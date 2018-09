Wegwerkzaamheden Amstelveenseweg vertraagd

In de grond zaten meer puin en oude kabels, daarnaast was de staat van de water- en gasleidingen slechter en was er meer olie- en asbestvervuiling dan verwacht. Ook is er extra werk aan het riool bij de Zeilstraat en het Stadionplein.



De werkzaamheden zijn bovendien tijdelijk stilgelegd. Voor de toegankelijkheid van het drukke verkeerspunt was het zo gepland dat verkeer zo veel mogelijk gebruik kon maken van de weg. In de praktijk bleek dit echter niet te werken, aldus de gemeente. Er was niet genoeg ruimte, wat onder meer leidde tot overlast.



Omdat de gemeente het onverstandig vindt op de huidige manier door te gaan, wordt nu tijd gemaakt om uit te zoeken hoe de overlast beperkt kan worden.



Het grootste deel van de ondergrondse werkzaamheden zoals huisaansluitingen en aanleg van transportkabels is inmiddels uitgevoerd, waardoor de stoep en de fietspaden voor een groot deel weer kunnen worden gebruikt.



Huisaansluitingen

Het onderhoud aan de Amstelveenseweg en de herinrichting van de weg tussen het Stadionplein en en Zeilstraat zouden eigenlijk eind 2018 afgerond zijn. Hoe lang het nu gaat duren is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de gemeente. Eerst moet een nieuwe aanpak worden bekeken.



Sinds 30 april wordt gewerkt aan het wegdek, de trambaan en de leidingen bij de Amstelveenseweg. Deze waren aan vervanging toe. Daarnaast moet de herinrichting zorgen voor een veiliger verkeerssituatie en een betere doorstroming van het verkeer.



Bewoners en ondernemers in de omgeving krijgen deze week een brief waarin het vervolg wordt toegelicht.