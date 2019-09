Weginspecteur op motor moet zorgen voor snelle doorstroming

Weginspecteur op een motor bij een eerdere proef. Beeld ANP

Het gaat om een proef die duurt tot eind november. Met deze stedelijk weginspecteurs op straat heeft de verkeerscentrale meer mogelijkheden om verstoringen in de doorstroming direct te detecteren en aan te pakken. Eind van het jaar zal uit evaluatie van de proef moeten blijken of dit Stedelijk Incidentmanagement een bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid van Amsterdam.

De pilot is een samenwerking tussen politie, handhaving, GVB en de verkeerscentrale Amsterdam. Tijdens de ochtend- en avondspits in oktober en november rijden twee stedelijk weginspecteurs op motoren rond op de S100, S112, S116 en in Zuid om zo direct inzetbaar te zijn bij incidenten en verstoringen.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ongevallen, touringcars die op de belangrijke doorgaande wegen stoppen, een brug die niet meer dicht wil of bij het regelen van verkeer bij uitval van een verkeerslichtinstallatie op een drukke corridor, aldus een woordvoerder.

De doorstroming in de stad komt steeds verder onder druk te staan, zegt de woordvoerder. “Er is meer verkeer in de stad en veel werkzaamheden aan bijvoorbeeld tunnels, bruggen en kades. Maar ook bouwprojecten betekenen dat de verkeersdoorstroming steeds verder onder druk komt te staan. Het effect van verstoringen in het verkeersnetwerk wordt daarom ook steeds groter. Om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, wordt onderzocht of Stedelijk Incidentmangent toegepast kan worden in Amsterdam.”

Drie jaar geleden werd in Arnhem een soortgelijke proef voor het eerst gehouden. De resultaten waren veelbelovend: gemiddeld werd er 22 keer per week uitgerukt. Zes op de tien meldingen vond plaats tijdens de ochtend- of avondspits of op koopavond op donderdagen. De rest van de meldingen vond plaats buiten de spits. Van de meldingen in Arnhem werd bijna de helft veroorzaakt door een ongeval en in 28 procent van de gevallen door een pechgeval. Daarnaast ging het onder meer om storingen (7 procent) en schade aan de infrastructuur (1 procent).